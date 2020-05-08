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DHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 01:07,Son Güncelleme:

Yatağının altından 155 kilo eroin çıktı!

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Yatağının altından 155 kilo eroin çıktı!
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Kocaeli'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada sürücü yatağının altında 155 kilo eroin ele geçirildi. Polis, eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısını oluşturdu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir TIR'ı takibe aldı. TEM yolunda çok sayıda polis ekibince adım adım takibe alınan TIR, belirlenen noktada durduruldu. TEM yolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü’nün bahçesine çekilen TIR’da narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeği, şoförün yatağının  bulunduğu kısımda tepki verdi.

Yatağının altından 155 kilo eroin çıktı

Yatağın altında bulunan çuvallar çıkarılırken, içlerinden 300 paket halinde 155 kilo eroin çıktı. Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yatağının altından 155 kilo eroin çıktı
Bu arada, polis eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısı oluşturarak mesaj verdi.

 

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