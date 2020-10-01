Son dakika haberler... Yaşlı kadına alçak kumpas! 'Anne-baba' diyerek imzalattılar

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Aydın'da yaşayan 75 yaşındaki yaşlı kadın kendisine ait olan arsada ev yapmak isteyen müteahhit ve emlak komisyoncusunun kumpasıyla dolandırıldı. Müteahhit Mustafa A., 12 hissedarı bulunan bir arsada bina inşa etmek istedi. Hissedarlarla kat karşılığı anlaşarak arsa haklarını alan Mustafa A., arsadaki en büyük hissedar olan 75 yaşındaki Necla Metin'i ikna edemedi.

"GEÇİM KAYNAĞIMIZ BU TOPRAKTAN SATAMAYIZ"

İddiaya göre yaşlı kadını ikna edemeyen Mustafa A., yaşlı çifti tanıyan emlak komisyoncusu Bilal G.'den yardım isteyerek çifti ikna edip arsayı satmalarını istedi. Yine iddiaya göre 75 yıldır arsa üzerinde bulunan evlerinde yaşayan Necla Metin ve Himmet Metin çifti ile sık sık görüşmeye başlayan Bilal G., çiftten arsada bulunan paylarını müteahhide vermelerini istedi ancak yaşlı çift, "Bilal G.'ye; "Biz bu arsada tarım ve hayvancılık yapıyoruz, diğer hissedarların burada sadece kuru toprağı var. Bizim ise evimiz var, ahırımız var, ruhsatlı su kuyumuz var, geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. Eğer buradan çıkarsak bizim gelir kaynağımız kesilecek." diyerek teklifi reddetti.

12 DAİRE KARŞILIĞINDA YAŞLI ÇİFTİ İKNA ETTİ

Bilal G., iddiaya göre yaşlı çifti arsalarını satmaya ikna edebilmek için uzun süre çaba sarf etmiş bir süre sonra ikiliye "anne", "baba" diye hitap etmeye başladı. Sık sık yaşlı çiftin evine gelen Bilal G., eve gelmediği günlerde ise Himmet Metin'i takip edip bir şekilde sokakta, kahvehanede, markette ikna etmeye çalışmıştı. İkili ile yakın temas haline geçen komisyoncu, çiftin arsadaki farklı konumları nedeniyle diğer hissedarlardan daha fazla olmak koşuluyla 12 daire vereceklerini söyledi.

MÜTEAHHİT İKİ AYRI SÖZLEŞME İMZALATTI

Teklifi kabul eden Necla ve Himmet Metin çifti Mustafa A.'nın ofisine gittiler. Ofiste yaşlı çiftin önüne 2 ayrı sözleşme koyan Mustafa A., 8 daire için kendisinin sözleşme imzalayıp noterden onaylatılacağını, ancak 4 dairenin sözleşmesini diğer arsa sahiplerinin görmemesi için Bilal G. ile yapılacağını ifade etti. 12 daire alacağını zanneden çift iki ayrı sözleşmeye imza atarak arsayı 12 daire karşılığında Mustafa A.'ya teslim etti.

ARSAYI ALABİLMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİLER

Müteahhit Mustafa A., daha sonra ikinci sözleşmeyi inkar etti. Böyle bir sözleşmeden haberinin olmadığını söyledi. Kandırıldığını anlayan yaşlı çift yaşadığı şokla birlikte Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Mustafa A., ve Bilal G.,'den şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.