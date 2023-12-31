Vali Gül ile yaşlı adamın diyalogu güldürdü: Ağabey ben evlenmek istiyorum

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İstanbul Valisi Davut Gül, 2023’ün son gününde Darülaceze Başkanlığı’ndaki yaşlıları ziyaret etti. Akşam saatlerinde binaya gelen Vali Gül, yetkililer tarafından karşılandı. Ardından Gül, yaşlılarla el sıkışıp bir süre sohbet etti.

“AĞABEY BEN EVLENMEK İSTİYORUM”

Ziyarette yaşlı bir adam ile Gül arasında geçen evlilik sohbeti renkli görüntülere sahne oldu. Gül’ün el sıkıştığı yaşlı adam, “Ağabey ben evlenmek istiyorum” dedi. Vali Gül ise, “İnşallah, dua edeceğim, ben sana 2024’te hayırlı bir kısmet bulacağım” yanıtını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, “Ben bulamam ki, benim aklım ermez. Sen bulacaksın” dedi. Gül'ün de, “İnşallah aklımda bulunsun. Denk gelirse sana söylerim” demesi üzerine Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin “Siparişle olmaz ki bu iş” sözleri kahkahalara neden oldu.

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“GEÇ SAATLERE KADAR TÜM KAMU BİNALARINI ZİYARET EDECEĞİZ”

Vali Davut Gül, ardından yaşlıları ziyaretine devam etti. Kendisini alkışlarla karşılayan yaşlılara çiçek ve hediye veren Vali Gül, birlikte yılbaşı pastası yiyerek çay içti. Ziyaret sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, “Tatil olmasına rağmen kamu hizmeti gören yerler var. Bizler de bu yerleri ziyaret ediyoruz. Geç saatlere kadar tüm kamu binalarını ziyaret edeceğiz. Şu anda da sık sık geldiğimiz Darülaceze’deyiz. Hamdolsun buradaki fiziki şartlar, temizlik ve hijyen, ziyaret ettiğim yerlerde hiçbir şekilde eksik yok. Burada kalan sakinlerin mutluluğu ve gözlerindeki ışıltıyı görüyoruz. O açıdan da başta Darülaceze Başkanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir gücüdür. Dezavantajlı grupları sahiplenmesi önemlidir. Devlet 50 yıl boyunca kalanlara kardeşlik ve ağabeylik yapıyor. Sakinlerine de sağlık ve sıhhat nasip etsin” dedi.

“HEM ASAYİŞ ANLAMINDA HEM DE DİĞER KONULARDA EN ÜST DÜZEYDE ALINDI”

Yılbaşı tedbirleri hakkında da konuşan Vali Gül, “Hem asayiş anlamında hem de diğer konularda en üst düzeyde alındı ve devam ediyor. Dolayısıyla da vatandaşın kamu hizmeti almasının önünde bu akşam itibarıyla da eksiğimiz yok. Nöbetçi olması gerekenler nöbetçi. Özetle dünden farklı bir durum beklemiyoruz. Yarın da bugünden farklı değil. Takvim yapraklarından bir gün eksiltiyoruz. Temennimiz 2024’ün 2023’ten daha huzurlu olması, özellikle zulmün dünyada ortadan kalkması, haksızlığın ortadan kalkması, insanların barış ve huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz. Devletimize, milletimize de Allah'tan güç ve kuvvet nasip etmesini diliyoruz” diye konuştu.