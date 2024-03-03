Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı! Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

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Olay, 25 Şubat akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, bina içerisinde gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt’u merdivenden iterek, kaçtı.

Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı.

Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi. Akkurt’un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DEDESİNİN EVDEN ÇIKTIĞINI HABER VERMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un torunu H.A.'nın da hareketlerinden şüphelendi. H.A.'nın sevgilisi S.E. ile birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiği S.E.’ye haber verdiği ortaya çıktı.

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Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A. ve sevgilisi S.E. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası kaçmaları, gözaltına alınmaları ve altınların bulunduğu anlar kameraya yansıdı