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Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı! Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

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#Diyarbakır#Cinayet#Diyarbakır Haberleri
Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 10:31

Diyarbakır’da girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştığı ev sahibi Veysi Akkurt’u (63) itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Akkurt’un kız torunu H.A.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. H.A.’nın, evin anahtarının kopyasını çıkartarak hırsızlığı birlikte planladığı sevgilisi Ş.E.’ye verdiği ortaya çıkarken, şüphelilerin çaldığı altınlar da gömüldüğü yerde bulundu.

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Olay, 25 Şubat akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, bina içerisinde gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt’u merdivenden iterek, kaçtı.

Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

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Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı.

Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi. Akkurt’un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

DEDESİNİN EVDEN ÇIKTIĞINI HABER VERMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un torunu H.A.'nın da hareketlerinden şüphelendi. H.A.'nın sevgilisi S.E. ile birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiği S.E.’ye haber verdiği ortaya çıktı.

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Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A. ve sevgilisi S.E. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu.

Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası kaçmaları, gözaltına alınmaları ve altınların bulunduğu anlar kameraya yansıdı

Yaşlı adamın ölümünde gerçek ortaya çıktı Kan donduran itiraf: Sevgilisiyle birlikte planlamış

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#Diyarbakır#Cinayet#Diyarbakır Haberleri

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