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Ercan KOLKU(EMET),(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

Yaşlı adam kaybolduktan 11 saat sonra bulundu

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Yaşlı adam kaybolduktan 11 saat sonra bulundu
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KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, mantar toplamak için evden çıktıktan sonra kaybolan Osman Tosun (88), 11 saat sonra ormanlık alanda, jandarma tarafından bulundu.

Yaylayolu köyünde yaşayan Osman Tosun, dün saat 15.00 sıralarında mantar toplamak için evden ayrıldı. İlerleyen saatlere rağmen eve dönmeyince yaşlı adamın yakınları jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma ekipleri, epilepsi hastası olan Tosun için arama çalışması başlattı. Osman Tosun, saat 02.00 sıralarında ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Tosun, jandarma aracı ile devlet hastanesine götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

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