Yasin ile Mert'in öldüğü kazada, yeni görüntüler ortaya çıktı

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Kaza, 14 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Varsak Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde meydana geldi. Yola aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan Yasin Mutlu'nun kullandığı 07 ARV 74 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Mutlu ile arkasındaki Mert Çabuk, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, bir kişi yaralılardan birine kalp mesajı yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mutlu ile Çabuk, hayatını kaybetti. Kaza anı ile sonrasında yaşananlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde; süratle gelen motosikletin ağaca çarptığı, gençlerin yola savrulduğu, kaza sonrası bir kişinin yaralılardan birine kalp mesajı yaptığı, bu sırada başka bir kişinin "Nerede ambulans, ara. Yaşıyor mu" dediği yer aldı.

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ANİ MANEVRA YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Motosiklet sürücüsü Yasin Mutlu'nun yan yoldan çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün tali yoldan ana yola çıkması, motosiklet sürücüsü Yasin Mutlu'nun manevrası sonrası yaşanan Kaza yer aldı.