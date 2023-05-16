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Yasin ile Mert'in öldüğü kazada, yeni görüntüler ortaya çıktı

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#Antalya#Kepez#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 13:29

Antalya'nın Kepez ilçesinde palmiye ağacına çarpan motosikletin sürücüsü Yasin Mutlu (19) ile yanındaki arkadaşı Mert Çabuk’un (19) yaşamını yitirdiği kazada, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Yasin Mutlu’nun, kazaya neden olduğu öne sürülen otomobile çarpmamak için ani manevra yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 14 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Varsak Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde meydana geldi. Yola aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan Yasin Mutlu'nun kullandığı 07 ARV 74 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Mutlu ile arkasındaki Mert Çabuk, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, bir kişi yaralılardan birine kalp mesajı yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mutlu ile Çabuk, hayatını kaybetti. Kaza anı ile sonrasında yaşananlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde; süratle gelen motosikletin ağaca çarptığı, gençlerin yola savrulduğu, kaza sonrası bir kişinin yaralılardan birine kalp mesajı yaptığı, bu sırada başka bir kişinin "Nerede ambulans, ara. Yaşıyor mu" dediği yer aldı.

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Yasin ile Mertin öldüğü kazada, yeni görüntüler ortaya çıktı

ANİ MANEVRA YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Motosiklet sürücüsü Yasin Mutlu'nun yan yoldan çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün tali yoldan ana yola çıkması, motosiklet sürücüsü Yasin Mutlu'nun manevrası sonrası yaşanan Kaza yer aldı.

Yasin ile Mertin öldüğü kazada, yeni görüntüler ortaya çıktı

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#Antalya#Kepez#Kaza

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