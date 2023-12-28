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Yaşar Okuyan’a veda buluşması

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#Yaşar Okuyan#TBMM#Tören
Yaşar Okuyan’a veda buluşması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 07:00

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için dün Meclis’te tören düzenlendi.

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Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile milletvekilleri ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Tören sırasında Kurtulmuş, Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki sohbet dikkat çekerken, törenin ardından da Özel, Kılıçdaroğlu’na aracına kadar eşlik etti. Okuyan bugün Yalova’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Yaşar Okuyan’a veda buluşması


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#Yaşar Okuyan#TBMM#Tören

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