Yaşar Okuyan vefat etti

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73 yaşındaki Okuyan, yarım asırlık siyasi yaşamında MHP, ANAP, DYP ve CHP de dahil 9 partide siyaset yaptı. Okuyan, 14 Aralık günü iç kanama geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Kızı Ülkü Okuyan da Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınarak entübe edilen babasının sağlık durumunun kritik olduğunu duyurmuştu. Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden dün yapılan açıklamada, “Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan’ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46’da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir” denildi.

BUGÜN MECLİS’TE TÖREN YAPILACAK

Okuyan için bugün saat 14.00’te TBMM’de tören düzenlenecek. Okuyan, yarın Yalova Merkez Camii’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Yalova’daki aile mezarlığına defnedilecek. Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy’den Yalova’nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun olan Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajanslarda muhabirlik, fotomuhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaparak sürekli basın kartına hak kazandı.

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12 EYLÜL DÖNEMİ İDAMLA YARGILANDI

Okuyan aktif siyasete ise 1970’li yılların başında MHP’de başladı. O yıllarda MHP’nin yayın organı Hergün gazetesinde köşe yazarlığı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı. 12 Eylül’ün ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda MHP genel sekreter yardımcısı olarak idam istemiyle yargılandı.