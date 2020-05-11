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Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Yasak bitti, Bursa'da gece yarısı trafik oluştu

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Bursa'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gece yarısı kendini dışarıya atan Bursalılar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Günde ortalama 250 bin aracın geçtiği Acemler Bulvarı'nda adeta duran trafik havadan böyle görüntülendi.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında Bursa'da da uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından 2 gündür evlerinden dışarıya çıkmayan Bursalılar adeta kendilerini sokaklara attı.

Gece geç saatler olmasına rağmen dışarıya çıkan Bursalılar, günde ortalama 250 bin araç geçişinin olduğu ve bu özelliğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bile daha fazla araç geçişinin olduğu Acemler Kavşağı'nda trafik adeta durma noktasına geldi. Adım adım ilerleyen araçların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan böyle görüntülendi.

Yasak bitti, Bursada gece yarısı trafik oluştu

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