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DHA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Yasağa rağmen müşteri kabul eden restorana baskın! 100 kişiye ceza kesildi

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Yasağa rağmen müşteri kabul eden restorana baskın! 100 kişiye ceza kesildi

İstanbul Ataşehir'de yasak olmasına rağmen bir restoranın müşteri kabul ettiği ihbarını alan polis ekipleri işyerine baskın düzenledi. İçeri giren ekipler, çok sayıda müşterinin iftar yaptığını gördü. Yaklaşık 100 kişiye toplamda 346 bin lira ceza kesildi.

Ataşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyet göstermesi yasak olan bir restoranın müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısıtlama sonrası restorana giren ekipler, içeride çok sayıda kişinin yemek yediğini gördü. İftar yapan 100 kişiye kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 346 bin lira para cezası uygulandı. Yapılan baskın sonrası müşteriler restorandan ayrıldı.

Yasağa rağmen müşteri kabul eden restorana baskın 100 kişiye ceza kesildi

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