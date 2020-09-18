Yasağa rağmen kına gecesi düzenlediler... Büyük şok!

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen 'kaçak kına gecesi' düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Ekipler, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin TL ceza kesti.

Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 TL ceza uygulandı.

Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.