Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yasadışı bahiste ikinci dalga

Güncelleme Tarihi:

#Yasadışı Bahis Operasyonu#Halil Falyalı#KKTC
Yasadışı bahiste ikinci dalga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 07:00

Yasadışı bahis operasyonunun ikinci dalgasında 30 ilde 150 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 808 milyon liralık malvarlıklarına el koyuldu.

Haberin Devamı

Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, milyon dolarların döndüğü ‘yasadışı bahis’ ile ilgili yaptığı çalışmada geçen şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı’nın ismine ulaşılmıştı. Yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekim ayında yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun ikinci dalgasında ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’ın bulunduğu 30 ilde eşzamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 150 kişi gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Ankara’ya getirildi. Şüphelilerin 808 milyon liralık mal varlıklarına el koyuldu.

Yasadışı bahiste ikinci dalga
Halil Falyalı

Haberin Devamı

4 DAKİKADA 11 HESAP

Türkiye’yi bölgelere ayırdıkları, her bölgeye sorumlu kişi atadıkları belirlenen yasadışı bahis örgütünün, elde edilen parayı aklamak için de ücret karşılığında ev kadını, işsiz kişiler üzerinden hesaplar açtıkları belirlendi. Örgütün hesap açtıkları kişilere aylık 800 ile 1000 lira arasında ödeme yaptığı öğrenildi. Örgütün transfer-para hareketlerine ilişkin analiz çalışmalarında yasadışı bahisten elde edilen paranın 4 dakika gibi kısa sürede 11 farklı hesaba aktarıldığı ve paranın gittiği son hesap sahibinin ise parayı kripto paraya çevirdiği de ortaya çıktı. Kripto paraların ise Falyalı ile eşi ve bunlara ait kumarhanelerde müdür olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasadışı Bahis Operasyonu#Halil Falyalı#KKTC

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık