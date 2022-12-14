Yasadışı bahiste ikinci dalga

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Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, milyon dolarların döndüğü ‘yasadışı bahis’ ile ilgili yaptığı çalışmada geçen şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı’nın ismine ulaşılmıştı. Yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekim ayında yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun ikinci dalgasında ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’ın bulunduğu 30 ilde eşzamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 150 kişi gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Ankara’ya getirildi. Şüphelilerin 808 milyon liralık mal varlıklarına el koyuldu.

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4 DAKİKADA 11 HESAP

Türkiye’yi bölgelere ayırdıkları, her bölgeye sorumlu kişi atadıkları belirlenen yasadışı bahis örgütünün, elde edilen parayı aklamak için de ücret karşılığında ev kadını, işsiz kişiler üzerinden hesaplar açtıkları belirlendi. Örgütün hesap açtıkları kişilere aylık 800 ile 1000 lira arasında ödeme yaptığı öğrenildi. Örgütün transfer-para hareketlerine ilişkin analiz çalışmalarında yasadışı bahisten elde edilen paranın 4 dakika gibi kısa sürede 11 farklı hesaba aktarıldığı ve paranın gittiği son hesap sahibinin ise parayı kripto paraya çevirdiği de ortaya çıktı. Kripto paraların ise Falyalı ile eşi ve bunlara ait kumarhanelerde müdür olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği kaydedildi.