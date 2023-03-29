İstanbul ve Şanlıurfa'da yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit etti. İstanbul ve Şanlıurfa'da adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.





Yapılan aramalarda 216 bin 450 lira, 560 dolar, 560 euro, 399 AK47 silah fişeği, 21 cep telefonu, 22 sim kart, 2 flash bellek, 5 dizüstü bilgisayar, 1 sabit disk ele geçirildi. Şüphelilerin yasa dışı paranın sisteme girmemesi için, bahis oynayanlardan yüz yüze ödeme aldığı belirlendi.

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Kapalı sistem içinde bahis oynatan şüpheliler, bahis oynayanlardan parayı topladıktan sonra bahis sitesine dahil ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.