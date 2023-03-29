Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul ve Şanlıurfa'da yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şanlıurfa#Yasa Dışı Bahis
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 09:47

İstanbul ve Şanlıurfa'da yasadışı bahis oynattığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit etti. İstanbul ve Şanlıurfa'da adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Şanlıurfada yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Yapılan aramalarda 216 bin 450 lira, 560 dolar, 560 euro, 399 AK47 silah fişeği, 21 cep telefonu, 22 sim kart, 2 flash bellek, 5 dizüstü bilgisayar, 1 sabit disk ele geçirildi. Şüphelilerin yasa dışı paranın sisteme girmemesi için, bahis oynayanlardan yüz yüze ödeme aldığı belirlendi.

Haberin Devamı

İstanbul ve Şanlıurfada yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı


Kapalı sistem içinde bahis oynatan şüpheliler, bahis oynayanlardan parayı topladıktan sonra bahis sitesine dahil ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözden Kaçmasın20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSon dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmıSon dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Şanlıurfa#Yasa Dışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür