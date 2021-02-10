Bugün hava nasıl olacak? MGM 10 Şubat il il hava durumu tahminleri yayınlandı! Sağanak ve kar uyarısı!

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama ile belli oldu. Son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde bölgenin batısının, bugün (Çarşamba) güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Batı Akdeniz bölümü ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ISPARTA 7°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) bölgenin kuzeybatısı ile öğle saatlerinden sonra doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatleri ile bugün (Çarşamba) bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 1°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 6°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

KONYA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu gece saatleri ile bugün (Çarşamba) güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

DÜZCE 10°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 4°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümünün yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu gece saatleri ile bugün (Çarşamba) bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

RİZE 10°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla bölge genelinin çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Muş'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 8°C

Parçalı, bugün (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

HAKKÂRİ -1°C, 10°C

Parçalı, bugün (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

KARS -5°C, 8°C

Parçalı, bugün (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

VAN -4°C, 9°C

Parçalı, bugün (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin çok bulutlu, bugün (Çarşamba) Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şanlıurfa çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

SİİRT 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı