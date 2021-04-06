Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara için lodos uyarısı - İşte MGM 7 Nisan il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Bahar aylarının gelmesine rağmen devam eden soğuk havanın ardından gözler MGM'ye çevrildi. Hafta sonu Marmara Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava sonrası Meteoroloji uzmanları lodos uyarısı yaptı. Perşembe günü Marmara ve Ege bölgesi kuvvetli lodos görülecek. Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya’da da kar yağışları etkili olacak. Son hava durumu raporuna göre ise 7 Nisan Çarşamba günü İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
İstanbul'a lodos uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları "Araçlarınızı kapalı yerlere almaya özen gösterin" uyarısında bulundu. Günlük hava durumu raporuna göre yarın Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece düşebilecek.
METEOROLOJİ TARİH VEREREK UYARDI
Perşembe günü lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Perşembe günü itibariyle tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanmalar olabilir. Aynı zamanda perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere almaya özen göstermeli" dedi.
Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak gerektiğini belirten Dr. Özdemir, Mart ayı soğuk geçti. Kutuplar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi karlı geçti. Yavaş yavaş bahar ayı gelmeye başladı. Ancak kararsız bir hava durumu devam ediyor. Hava bir gün sıcak, bir gün soğuk olmaya oluyor. Vatandaşlarımızın bu havalara çok dikkat etmesi lazım. Astımı, kalp rahatsızlığı ve kronik rahatsızlığı olanlar bu hava değişiminden etkilenebilir. Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak lazım" dedi.
"PERŞEMBE GÜNÜ VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KAPALI YERE ALMALI"
Perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen Dr. Özdemir, Soğuk hava cuma günü de etkili olacak. Pazar günü itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselmeye başlayacak. Perşembe günü beklenen lodos ile ilgili tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir. Perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yere almaya özen göstermeli. Yine ağaç altlarında bulunmamak lazım. Lodostan ağaçlar hasar görmüş olabilir" diye konuştu.
"LODOSUN ETKİSİYLE SICAKLIK 19- 20 DERECEYİ BULACAK"
Önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar etkili olacağını belirten Dr. Özdemir, Perşembe gününe kadar Marmara ve Ege bölgesi kuvvetli lodos olacak. Bu lodosun etkisiyle vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Yine perşembe gününe kadar doğu bölgelerindeki lodos nedeniyle çığ düşmelerine yaşanabilir. 1 Nisan itibariyle kar lastikleri çıkarıldı. Ancak yine İç Anadolu Bölgesi’nde kar olabilir. Çarşamba günü lodosun etkisiyle sıcaklık 19- 20 dereceyi bulacak. Perşembe günü itibariyle hava soğuyacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Yine Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya’da kar yağışı görülebilir" ifadelerini kullandı.
Dr. Özdemir sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve Ramazan’ın ilk gününden itibaren de hava açacak."
7 NİSAN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM 3°C, 17°C
Parçalı ve ve çok bulutlu
HAKKARİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 17°C
Parçalı ve ve çok bulutlu
VAN 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, °C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, °C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, °C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, °C
Az bulutlu ve açık
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