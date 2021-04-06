Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara için lodos uyarısı - İşte MGM 7 Nisan il il hava durumu tahminleri

İstanbul'a lodos uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları "Araçlarınızı kapalı yerlere almaya özen gösterin" uyarısında bulundu. Günlük hava durumu raporuna göre yarın Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece düşebilecek.

METEOROLOJİ TARİH VEREREK UYARDI

Perşembe günü lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Perşembe günü itibariyle tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanmalar olabilir. Aynı zamanda perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere almaya özen göstermeli" dedi.

Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak gerektiğini belirten Dr. Özdemir, Mart ayı soğuk geçti. Kutuplar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi karlı geçti. Yavaş yavaş bahar ayı gelmeye başladı. Ancak kararsız bir hava durumu devam ediyor. Hava bir gün sıcak, bir gün soğuk olmaya oluyor. Vatandaşlarımızın bu havalara çok dikkat etmesi lazım. Astımı, kalp rahatsızlığı ve kronik rahatsızlığı olanlar bu hava değişiminden etkilenebilir. Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak lazım" dedi.

"PERŞEMBE GÜNÜ VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KAPALI YERE ALMALI"

Perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen Dr. Özdemir, Soğuk hava cuma günü de etkili olacak. Pazar günü itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselmeye başlayacak. Perşembe günü beklenen lodos ile ilgili tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir. Perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yere almaya özen göstermeli. Yine ağaç altlarında bulunmamak lazım. Lodostan ağaçlar hasar görmüş olabilir" diye konuştu.

"LODOSUN ETKİSİYLE SICAKLIK 19- 20 DERECEYİ BULACAK"

Önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar etkili olacağını belirten Dr. Özdemir, Perşembe gününe kadar Marmara ve Ege bölgesi kuvvetli lodos olacak. Bu lodosun etkisiyle vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Yine perşembe gününe kadar doğu bölgelerindeki lodos nedeniyle çığ düşmelerine yaşanabilir. 1 Nisan itibariyle kar lastikleri çıkarıldı. Ancak yine İç Anadolu Bölgesi’nde kar olabilir. Çarşamba günü lodosun etkisiyle sıcaklık 19- 20 dereceyi bulacak. Perşembe günü itibariyle hava soğuyacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Yine Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya’da kar yağışı görülebilir" ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve Ramazan’ın ilk gününden itibaren de hava açacak."

7 NİSAN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve ve çok bulutlu

HAKKARİ 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 17°C

Parçalı ve ve çok bulutlu

VAN 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, °C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, °C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, °C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, °C

Az bulutlu ve açık

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