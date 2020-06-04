Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 Haziran il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat ve Sivas çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 9°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 7°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Hopa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık