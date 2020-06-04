Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 Haziran il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi için sağanak yağış uyarısında bulunan MGM hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağını açıkladı. Marmara Bölgesi'nde perşembe günü hava sıcaklığında yaşanan yükselişle beraber, 'Yarın hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, 5 Haziran Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat ve Sivas çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 9°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Hopa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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