Yarın hava durumu nasıl olacak? 22 Nisan Çarşamba il il hava durumu raporu (O illere kar uyarısı)
Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi'nde ise sağanak etkili olacak. Son hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyenler, yarın hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırırken, hangi illere kar yağacağını da sorgulamaya başladı. Peki, nerelere kar yağacak? İşte, 22 Nisan Çarşamba Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, MGM 22 Nisan il il hava durumu raporu.
YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Son hava durumu tahminlerine göre, yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA 10°C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ISPARTA 9°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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