Yarın hava durumu nasıl olacak? 22 Nisan Çarşamba il il hava durumu raporu (O illere kar uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, MGM 22 Nisan il il hava durumu raporu.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Son hava durumu tahminlerine göre, yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 10°C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ISPARTA 9°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı