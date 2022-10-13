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Yargıtay’a 10 yeni üye

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#Yargıtay#HSK#Sezgin Erdoğan
Yargıtay’a 10 yeni üye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:00

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu dün boş bulunan 10 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Listede, HSK ve bakanlık bürokratlarının ağırlıkta olması dikkat çekti. HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan ile 4 HSK müfettişi Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.

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Yargıtay üyelikleri için yapılan seçim sonucuna göre HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası ile Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur yeni üyeler oldu. Seçilenler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız ve Hâkim Döndü Deniz Bilir de var.

ŞEHİT GENERALİN EŞİ DE VAR

YARGITAY üyeliğine seçilenler arasında silah arkadaşlarının ‘Dağların kartalı’, ‘Çöllerin arslanı’ dediği ve 2020 yılında İdlib bölgesinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Hâkim Emine Erdoğan da bulunuyor.

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#Yargıtay#HSK#Sezgin Erdoğan

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