Yargıtay seçiminde ilk 3 tur sonuçsuz

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Yeniden aday olan Başkan Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi önceki gün itibarıyla dolmuştu. Dünkü başkanlık seçiminde beş aday yarıştı. 348 Yargıtay üyesi, yeni başkanı belirlemek için oy kullandı. İlk 3 turda 5 adayın hiçbiri 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamadı.

175 OY ALAMADILAR

İlk turda 339 Yargıtay üyesi katıldı. Başkan Akarca 88 oy aldı. Adaylardan Muhsin Şentürk 70, Ömer Kerkez 71, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 47 oy aldı. Yedi oy boş çıkarken, 6 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Akarca 82, Kerkez 94, Şentürk 74, Albayrak 46, Tuncal 36 oy aldı. Dört oy boş, iki oy geçersiz sayıldı. Seçimin üçüncü turunda Akarca 110, Kerkez ve Şentürk 96’şar oy aldı. Albayrak 22, Tuncal ise 10 oy aldı. İki oy boş, bir oy geçersiz sayıldı.

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ÜÇ ADAY YARIŞACAK

Mevzuata göre seçimin ilk üç turunda hiçbir adayın en az 175 oyu alamaması üzerine dördüncü tur en çok oyu alan iki adayla yapılacaktı. Ancak, Kerkez ve Şentürk üçüncü turda 96’şar oyla eşit oy alınca dördüncü turda, Akarca ile yarışacaklar. Dördüncü tura Akarca, Kerkez ve Şentürk katılacak. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk 175 oy sağlanamazsa başkanlık seçimi yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.