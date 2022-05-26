Yargıtay 'samimi fotoğrafları var' diyerek kızını istismar eden babayı tahliye etmişti! Yerel mahkeme kararında direndi

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Dava dosyasına göre Mersin’de yaşayan baba M.T 2014 - 2019 yılları arasına öz kızına istismarda bulundu. Yaşanılan bu istismar sonucu genç kadın (28) babası M.T’den bir çocuk dünyaya getirdi. Yapılan ihbar sonucu baba M.T. hakkında Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Genç kadın ifadesinde tecavüz olayını bütün ayrıntılarıyla anlattı.



BABAYA 30 YIL CEZA VERİLDİ

Sanık baba M.T. ise kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları mahkemeye sundu ve “rızasının bulunduğunu” ileri sürdü. Mahkeme, sanık babaya 30 yıl ceza verdi.

Mahkeme gerekçeli kararında “sanık erkekle mağdur kadının baba-kız ilişkisi dolayısıyla aynı evde yaşadığını, mağdurun gebelik sırasında çekilmiş fotoğrafta gülümsüyor olmasının cinsel saldırı ve tehdit suçunun olmadığı anlamına gelmeyeceğini” belirtti.

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Kararda, mağdurun sanıkla aynı evde yaşamak zorunda olmasından dolayı bu tür fotoğraf çekimlerine sesini çıkaramıyor olabileceğinin altı çizildi.

Kararın temyiz incelemesi yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise dosyaya ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, “sanığın değişik tarihlerde reşit mağdure ile rızaen cinsel ilişkiye girdiği yönündeki savunması ile bunu destekler mahiyette tarafların samimi şekilde çekildikleri fotoğraflara dair kolluk personelince düzenlenen tutanak içeriği” gerekçesiyle mahkumiyet kararının yerinde olmadığına karar verdi. Daire sanığın tahliyesine de hükmetti.



YEREL MAHKEME DİRENME KARARI ALDI

Bozma kararından sonra dava dosyası tekrar Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Genç kadının avukatı Hatice Eylül Us, Yargıtay kararına karşı direnme talebinde bulunarak, sanığın tutuklanmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı da mahkemeye sunduğu mütalaasında Yargıtay kararına direnilmesini istedi. Savunmaların ardından mahkeme ilk kararında direnme kararını verirken, sanığın tutuklanma talebini reddetti.