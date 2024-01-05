Yargıtay Başsavcısı Hürriyet’e konuştu: Can Atalay dosyası yerel mahkemeye

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezası onanan TİP’li Can Atalay hakkındaki ikinci ‘hak ihlali’ kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce ikinci kez uymamama kararı verilmesinin ardından süreci Hürriyet’e anlattı. Başsavcı Şahin şöyle dedi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 3 Ocak’ta, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki yeni ihlal kararına ikinci kez uyulmasına yer olmadığına kararı verdi. Dosyayı da bize gönderdi. Şu anda dosya fiziken bizde. Yargıtay’ın ilk verdiği uyulmama kararına Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde itiraz edilmişti. Bu itiraz oyçokluğu ile reddedilmişti. Biz herhangi bir itiraz gelmediği takdirde dosyayı mahaline (İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi) fiziken göndereceğiz. Daire, hükümlü Atalay hakkındaki kararın bir örneğinin de anayasal zorunluluk gereği tekrar TBMM’ye gönderilmesine karar vermişti. Bu nedenle biz dosyayı Meclis’e göndermeyeceğiz. Kesinleşen 18 yıllık mahkûmiyeti nedeniyle milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmemesi konusunda takdir ve gereğinin ifası yetkisi de TBMM’nindir.”

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SOKAK HAYVANI DİYE BİR ŞEY YOK

Ben 13-14 yaşıma kadar köyde yaşadım. Hayvan sevgimi kimseye tartıştırmam. Ama sokakta köpek olmaz. Birçok ülkede bulundum. Londra’dan Bakü’ye, Kudüs’ten Bahreyn’e kadar sokakta gezen hayvan görmedim. Bu ülkelerde sokak hayvanı diye bir şey yok. Hayvanın sahipli olması gerekir. Şehir merkezinde nasıl yiyecek bulsun? Bizde de sokakta başıboş köpek olmamalı. Bu köpekler ya sahiplendirilmeli ya da kamunun, belediyelerin, STK’ların kuracakları barınaklarda bakılmalılar. Bu hayvanlar şiddet görüyorlar, aç kalıyorlar. Zamanla saldırgan hale geliyorlar.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin - Oya ARMUTÇU

KAPATMA DAVASI: HDP KENDİNİ KAPATMIŞ GİBİ

- Başsavcı, HDP’nin kapatma davasıyla ilgili şöyle dedi: “7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması için dava açtık. Davalı partinin sözlü ve yazılı savunmaları alındı. Hepsi tamamlandı. Partinin malvarlığına tedbir konulması için de talepte bulunduk. Geçtiğimiz ocakta tedbir kararı verilmişti. Martta tedbir kararı tekrar kaldırıldı. Şu aşamada beklemekteyiz. Süreç devam ediyor. HDP’ye kapatma davasının duruşma gününün belirlenmesi konusu Anayasa Mahkemesi’nin takdirinde. Davada iki yıldan fazla süre geçti. Bildiğimiz kadarıyla davalı parti de kendisi kapatmış gibi. Görünen, dışa yansıyan herhangi bir faaliyeti yok. Adını da değiştirerek DEM parti adını aldı. Şu aşamada beklemekteyiz.”

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HAMİLE KADIN CİNAYETİNE TEPKİ: ‘ANCAK İDAM CAYDIRIR’

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 29 yaşındaki Salim Koyuncu’nun 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu’yu bıçaklayarak öldürmesinin yankısı da sürerken, Başsavcı Şahin, kadına şiddet konusunda özetle şunları söyledi:

“Şu anda kadın cinayetlerine verilen ceza, en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Eskiden bu ceza yerine idam cezası veriliyordu. Kimse suç işlerken, bu suçun cezası olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası var diye bakmıyor. Suçu işliyor arkası geliyor. Sanıkların cinayet suçunun bu kadar ağır cezası olduğunu bilmemeleri de mümkün değil. Ama suç işlemeye devam ediyorlar.

Bence Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ile bu cinayetlerin işlenmesinin hiçbir ilgisi yok. İstanbul Sözleşmesi varken de kadın cinayetleri işleniyor, olmadığında da işleniyor.

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Cinayet suçu ispat edilenler yönünden idam cezası getirilmeli diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam cezası olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine gerekirse idam cezası da olmalı. Çünkü hapis cezası caydırıcı olmayabiliyor.

Hediye Koyuncu - Salim Koyuncu

CİNAYETİN REKLAMI

Son yıllarda haberlerin birinci başlığı hep yargı. Dikkat ediyorum televizyon programlarında, sabah programlarında hep yargı konusu işleniyor. Kadın cinayetleri, cinsel suçlar, başka suçlar. Bana göre bu doğru değil.

Kadın cinayetlerinde de öyle. Cinayetler ballandıra ballandıra anlatılıyor. Cinayetin nasıl işlendiği ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Bir tabir var, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bunun cinayetin reklamı olduğunu düşünüyorum. Bundan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cinayet haberlerinde kullanılan dilin, verilecek ayrıntıların çok daha dikkatli seçilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

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7 AYLIK HAMİLE EŞİNİ KATLETMİŞTİ

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in Hürriyet’e verdiği röportajdaki “Hamile bir kadını sayısız kez bıçaklayarak öldüren birine idam cezası da olmalı” sözleri, Osmaniye’de işlenen korkunç cinayeti akıllara getirdi. Kentin Cengiz Topel Mahallesi’ndeki evde yaşayan Salim Koyuncu (29) ve 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu (28) arasında, geçen cumartesi akşamı tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Koyuncu, hamile eşini defalarca bıçakladıktan sonra otomobiline binip kaçmıştı. İhbar üzerine eve giden sağlık ekibi, Hediye Koyuncu’nun ve karnındaki 7 aylık bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Hamile eşini öldüren Salim Koyuncu, uçuruma sürdüğü otomobilden yaralı olarak çıkarılmış ve tedavisinin ardından tutuklanmıştı.