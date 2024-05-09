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Yargıtay Başkanvekilliğine Ahmet Ömeroğlu seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Yargıtay#Seçim#Eyüp Yeşil
Yargıtay Başkanvekilliğine Ahmet Ömeroğlu seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil’in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan birinci başkanvekilliği için seçim yapıldı.

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Seçim sonucunda Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine, Ahmet Ömeroğlu getirildi. Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE DEVAM

- Yargıtay Başkanlığı seçimleri ise devam ediyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık süresi 24 Mart itibarıyla sona ermişti. Yargıtay üyeleri yeni başkan seçmek için 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.

Seçiminin 35’inci turunda adaylardan hiçbiri 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğunu oluşturan 175 oy sınırını geçemedi. Yargıtay Başkanlığı seçiminin 36’ncı turu ise 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

 

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#Yargıtay#Seçim#Eyüp Yeşil

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