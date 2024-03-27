Yargıtay Başkanlığı seçiminin 6. turunda da sonuç çıkmadı

Haberin Devamı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi pazar günü dolmuştu. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altıncı tur oylama yapıldı. Altıncı tur oylamada Mehmet Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Yine salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim yedinci tur oylamasına kaldı.