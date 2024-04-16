Yargıtay Başkanlığı seçimi 19. tura kaldı... 2008'de 95 oylama ile rekor kırılmıştı

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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. İki hafta boyunca 5'er turdan oluşan 3 seçim kapsamında toplam 15 tur oylama yapıldı. Adayların hiçbiri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine Ramazan Bayramı tatili sonrası adaylardan 4'üncü kez adaylık başvurusu alınarak, seçim tekrarlandı. Dün 4'üncü kez tekrarlanan seçime Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday olarak katıldı. Adaylar yine 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı.

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Seçimler, bugün gerçekleştirilen oylamalarla devam etti. Sabah saatlerinde Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk'ün yarıştığı 17'nci tur oylamasına 328 üye katıldı. Akarca 105, Kerkez 104, Şentürk ise 108 oy aldı. Ayrıca 1 boş oy kullanıldı ve 10 oy geçersiz sayıldı. Öğleden sonra devam edilen 18'inci tur oylamaya ise 324 üye katıldı. Mehmet Akarca'ın 104, Ömer Kerkez'in 113, Muhsin Şentürk'ün ise 100 oy aldığı 18'inci tur oylamada, 7 oy geçersiz sayıldı.

Yargıtay Başkanlığı seçimleri, yarın 19'uncu tur oylama ile devam edecek. Anayasaya göre; seçimlerde salt çoğunluk sağlanamadığı için 18'inci tur oylamada en yüksek oy alan 2 aday 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yarın geçekleşecek 19 ve 20'inci tur oylamalarında yarışacak. Bu turlarda da sonuç alınamaması halinde yeniden aday başvuruları alınıp seçimler 5'inci kez tekrar edilecek.

EN FAZLA 95 OYLAMA YAPILDI

Geçmişte yapılan Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde en uzun oylama rekoru 2008 yılında kırıldı. O dönem Yargıtay başkanı seçilebilmek için salt çoğunluk olan en az 126 üyenin oyunun alınması gerekiyordu. 2 ay boyunca yapılan seçimlerde salt çoğunluk sağlanamadı. 9'uncu Ceza Dairesi Başkanı Hasan Gerçeker, 6 Şubat 2008 tarihinde 19'uncu kez aday olduğu başkanlık seçimlerinin 95'inci turunda 18'inci Hukuk Dairesi Başkanı Mahir Ersin Germeç ile yarıştı. Yarışın sonucunda, salt çoğunluk sayısını geçerek 131 oy alan Hasan Gerçeker, Yargıtay Başkanlığı'na seçildi. Hasan Gerçeker, görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.