Yargıtay Başkanlığı seçimi 17. tura kaldı

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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. İki hafta boyunca 5'er turdan oluşan 3 seçim kapsamında toplam 15 tur oylama yapıldı. Adayların hiçbiri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı.

Ramazan Bayramı tatilinin ardından adaylardan 4'üncü kez başvuru alınarak, seçim tekrarlandı. Seçime Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday olarak katıldı. Bugün gerçekleştirilen 16'ncı tur oylamasına 318 üye katıldı. Mehmet Akarca 109, Muhsin Şentürk 105 ve Ömer Kerkez 88 oy aldı. 4 boş oy kullanıldı ve 12 oy geçersiz sayıldı. Seçim, 17'inci tur oylaması ile yarın devam edecek. Adaylar, başkanlık için gereken 175 oyu alana kadar seçim tekrarlanacak.