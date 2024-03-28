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Yargıtay Başkanlığı seçimi 10. tura kaldı

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#Yargıtay#Mahkeme#Seçim
Yargıtay Başkanlığı seçimi 10. tura kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 11:12

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da iki aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

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24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk 8 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 10. tura kaldı

Mehmet Akarca...

Bugün gerçekleştirilen dokuzuncu tur da sonuçlandı. Dokuzuncu turda adaylardan Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Oylamada 11 oy boş, 68 oy ise geçersiz sayıldı. İki aday da salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı. Oylama onuncu tur ile devam edecek.

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Yargıtay Başkanlığı seçimi 10. tura kaldı

Ömer Kerkez...

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#Yargıtay#Mahkeme#Seçim

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