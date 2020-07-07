Yargıtay: ‘Babacan tavır’dan değil delil yetersizliğinden
Yargıtay’dan, Bursa’da temyize gelen basit cinsel saldırı davasında, bir kamu kurumunun müdürü olan sanığa, emri altında çalışan kadın memurun kalçasına dokunduğu iddiasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis ve adli kontrol kararının, “Babacan tavır sergilenmiştir” gerekçesiyle bozulmadığı, kararın “delil yetersizliğinden” verildiği açıklaması yapıldı. Açıklamada özetle şöyle denildi:
“İlgili kararın Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nce yapılan inceleme sonucunda ‘olayın intikal şekli ve zamanı, tarafsız tanık Güzide’nin işyerinde gördüğü sanığın babacan bir tavırla hareket ettiğine dair ifadesi, CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın mağdurenin vücuduna dokunması şeklindeki eyleminin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut haliyle cezalandırılmasına yeter, başkaca delil bulunmadığı anlaşıldığından, müsnet suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi’ gerekçesi ile oy çokluğu ile bozulduğu. ‘Eylemin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut haliyle cezalandırılmasına yeter, başkaca delil bulunmadığı’ kanaatiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozduğu, yerel mahkemesine gönderilen dosyanın halihazırda derdest olup yargılamasının devam ettiği anlaşılmaktadır.”
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