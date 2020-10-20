‘Yargının dur demesini bekliyoruz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili, “Bu Anayasa’yı tağyir, tebdil ve ilgadır. Bu kaostur, devlet krizidir” dedi. Öztrak, MYK toplantısı sonrası özetle şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğine ‘oybirliğiyle’ karar veriyor. Herkes Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara uyacak. Bunu biz demiyoruz. Elimde gördüğünüz şu Anayasa diyor. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Yasama da, yürütme de, yargı da yetkilerini ve meşruiyetini Anayasa’dan alır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri ‘Ben Anayasa’nın maddelerini tanımıyorum’ derse, bu Anayasa’yı tağyir, tebdil ve ilgadır. Anayasa suçudur. Baştan beri ‘HSK resen harekete geçmelidir’ diyoruz ama HSK’dan tık yok.

DUR DENMESİNİ BEKLİYORUZ

Bu suçun gerçek mağduru, Anayasa’ya evet diyen milli iradedir. Bu suçun gerçek mağduru, Anayasa ve hukuk devleti askıya alındığı için, ‘askıda ekmeğe’ mahkûm edilen millettir. Arkadaşımız Enis Berberoğlu’nun davasına bakan hâkim, AYM kararını tanımıyor. Bu suçtur, yargılanma hakkının ihlalidir, çıkmaz sokaktır. Bu kaostur, devlet krizidir. Bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bu Anayasa’yı ihlal suçuna ‘dur’ demesini bekliyoruz.

İNCE’YE OY YANITI

(Muharrem İnce’nin oy oranı açıklaması) Sayın İnce partimizin üyesi. Bu iddialara da burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunlar partinin içinde tartışılması doğru hususlar.”