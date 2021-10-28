‘Yargıda cemaatleşme’ yanıtı: Gerçek olgu varsa HSK üzerine gider

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Bakan Gül önceki gün Haber Global TV’de şöyle dedi: “Bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğu açık. Yargı asla ele geçirilebilecek bir mevzi, bir merci değildir. Yargı Türk milletinin yargısıdır. Yargıya yönelik bu tür ithamları kabul etmek mümkün değil. Yargı özellikle FETÖ’den arındıkça inşa süreciyle beraber eksikliklerini telafi ederek yoluna devam etmektedir. Elbette her mesele çözülmüş, her şey çok iyi diyemeyiz ama daha iyiye gittiği yönünde bir hakkı teslim etmek lazım. Son tahlilde insanın olduğu yerde hatalar olabilir ama daha iyiye doğru gidiyoruz. O yüzden çalışmalarımızı da buna göre sürdürüyoruz.

YARGIDA ANCAK ADALET EGEMEN OLUR

Anayasa ve kanunlar dışındaki başka bir yerden talimat alan bir yapı olursa onlarla mücadelemizi sürdürürüz. Yargıya egemen olacak tek görüş adalettir. Dedikoduların hiçbir hukuki temeli yok.

Elbette yargı bağımsız değildi o dönemde, paralel yapı anlamında. FETÖ’ye ve kendi hiyerarşisine hizmet eden, adalete hizmet etmeyen, hukuka hizmet etmeyen ve anayasadan talimat almayan bir yargıydı. O dönemde yargıya kimse bir şey söylemezken, ağır eleştiri yapmazken, o dönemin kumpaslar kuran sözde hâkim, savcıları, terör örgütü militanları yargılanıyor diye, bugün onları yargılayan yargı mensuplarına iftira atılması gerçekten manidar.”