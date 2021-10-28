‘Yargıda cemaatleşme’ yanıtı: Gerçek olgu varsa HSK üzerine gider

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Radamel Falcao şov devam ediyor Bu kez Barcelona...Radamel Falcao şov devam ediyor! Bu kez Barcelona...#Galatasaray
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Anketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuşAnketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuş#Cumhuriyet
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji illeri tek tek sıraladı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
Bir günde yüzde 90 yükseldi Shiba Inude rekor kırılıyorBir günde yüzde 90 yükseldi! Shiba Inu'de rekor kırılıyor#Shiba Inu
Fenerbahçenin asıl sorunu Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...Fenerbahçe'nin "asıl" sorunu! Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...#Fenerbahçe
Havalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkatHavalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkat!#Kombi
Eliz Sakuçoğlu ile sevgilisinden aşk pozlarıEliz Sakuçoğlu ile sevgilisinden aşk pozları#İsmail Balaban
Kılıçdaroğlunun siyasi cinayetler iddiası Erdoğan savcılığa ne yazdıKılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiası! Erdoğan savcılığa ne yazdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
3te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada3'te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada#Koronavirüs Aşısı
Kadınların tek derdi nafaka mı Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattıKadınların tek derdi nafaka mı? Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattı!#Nafaka
HABERLERGündem Haberleri

‘Yargıda cemaatleşme’ yanıtı: Gerçek olgu varsa HSK üzerine gider

#Abdulhamit Gül#HSK#FETÖ
‘Yargıda cemaatleşme’ yanıtı: Gerçek olgu varsa HSK üzerine gider

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ’nün ardından yargıda farklı dinsel yapılanmaların kadrolaştığı iddialarını ‘yargıya sistematik saldırı’ olarak nitelerken “Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) dedikodu, yıpratmaya yönelik ifadelerin dışında gerçek olgu ne varsa bunun üzerine de gidiyor” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Gül önceki gün Haber Global TV’de şöyle dedi: “Bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğu açık. Yargı asla ele geçirilebilecek bir mevzi, bir merci değildir. Yargı Türk milletinin yargısıdır. Yargıya yönelik bu tür ithamları kabul etmek mümkün değil. Yargı özellikle FETÖ’den arındıkça inşa süreciyle beraber eksikliklerini telafi ederek yoluna devam etmektedir. Elbette her mesele çözülmüş, her şey çok iyi diyemeyiz ama daha iyiye gittiği yönünde bir hakkı teslim etmek lazım. Son tahlilde insanın olduğu yerde hatalar olabilir ama daha iyiye doğru gidiyoruz. O yüzden çalışmalarımızı da buna göre sürdürüyoruz.

YARGIDA ANCAK ADALET EGEMEN OLUR

Anayasa ve kanunlar dışındaki başka bir yerden talimat alan bir yapı olursa onlarla mücadelemizi sürdürürüz. Yargıya egemen olacak tek görüş adalettir. Dedikoduların hiçbir hukuki temeli yok.

Elbette yargı bağımsız değildi o dönemde, paralel yapı anlamında. FETÖ’ye ve kendi hiyerarşisine hizmet eden, adalete hizmet etmeyen, hukuka hizmet etmeyen ve anayasadan talimat almayan bir yargıydı. O dönemde yargıya kimse bir şey söylemezken, ağır eleştiri yapmazken, o dönemin kumpaslar kuran sözde hâkim, savcıları, terör örgütü militanları yargılanıyor diye, bugün onları yargılayan yargı mensuplarına iftira atılması gerçekten manidar.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulhamit Gül#HSK#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler