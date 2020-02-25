Yargı yıpranma hakkı istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Yargıda Birlik Platformu üyeleriyle basına kapalı bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da hazır bulundu. Görüşmede yargı reformu düzenlemesi, son dönemde tartışma yaratan bazı mahkeme kararları, FETÖ ile mücadele, Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeler, yargının sorunları ve Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı projeler ana hatlarıyla değerlendirildi.

Toplantıda Yargıda Birlik Platformu heyeti Erdoğan’a talep ve önerilerini içeren bir rapor verdi.



Görüşmede hâkim ve savcılara yıpranma hakkı verilmesi, havaalanlarında hâkim ve savcılara detaylı arama yapılmaması, hâkim ve savcı eşlerinin tayini ile ilgili kolaylaştırıcı düzenleme yapılması, haklarının iyileştirilmesi gibi öneriler getirildi.



ERDOĞAN TALİMAT VERDİ



Gündeme getirilen başlıkları dinleyen Erdoğan, yargı mensuplarının sorunlarıyla ilgileneceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâkim ve savcıların çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili notlar alarak, kurmaylarına çalışma yapılması talimatı verdi.



