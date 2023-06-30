Yaren’in hayatını kim kararttı

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Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yeni bir yaşam kuran Yaren Gürbüz (25), ailesini ziyaret etmek için geldiği memleketi Mersin’de 12 Mart 2021 günü arabayla gezerken, erkek arkadaşı Emir Kuytul başka bir araçla yarış yapmaya başladı. Bu sırada İsa Ataman, U dönüşünün yasak olduğu yerden kullandığı TIR’la dönüş yapmaya başlamıştı. Alparslan Bayandur’un aracı TIR’a çarpmamak için son anda ters şeride geçti. Kuytul’un kullandığı otomobil ise Gürbüz’ün bulunduğu taraftan TIR’ın arkasına çarptı. Genç kız 2.5 ay yoğun bakımda kaldı. Birçok kemiği kırıldı. Bir gözünü kaybetti. Kaza nedeniyle Türkiye’de kaldığı için yeşil kartı iptal edildi. TIR şoförü İsa Ataman hakkında 3 yıl, diğer iki şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İsa Ataman - Ergin Ataman

SİNYAL BAŞKA YERDEN ÇIKTI

Tarsus 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İsa Ataman’ın HTS kayıtlarına göre olay saatinde olay yerine yaklaşık 10-15 dakikalık uzaklıktaki Barbaros Mahallesi’nden sinyal verdiği okundu. İsa Ataman “Sinyalimin neden orada çıktığını bilmiyorum” dedi. Tanık olarak dinlenen Gürbüz’ün teyzesi Meryem Yüksektepeli, İsa Ataman’ın oğluna bakarak “O gün hastanede yakınlarına ‘Kazayı ben yaptım’ diyen kişi buydu” diye konuştu. İsa Ataman’ın oğlu Ergin Ataman ise “Olay anında spor salonundaydım” dedi.

Mahkeme, Ergin Ataman’a ait telefon numarasının HTS kayıtlarının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Yaren Gürbüz kazadan sonra 2.5 ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.