×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yaren’in hayatını kim kararttı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#HTS#Telefon
Yaren’in hayatını kim kararttı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Mersin’de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Yaren Gürbüz’ün davasında kazaya neden olan TIR’ı, sanık İsa Ataman’ın değil oğlu Ergin Ataman’ın kullandığı iddia edildi. Yaren’in teyzesi duruşmada Ergin Ataman’ı işaret ederek “O gün hastanede yakınlarına ‘Kazayı ben yaptım’ diyen kişi buydu” dedi.

Haberin Devamı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yeni bir yaşam kuran Yaren Gürbüz (25), ailesini ziyaret etmek için geldiği memleketi Mersin’de 12 Mart 2021 günü arabayla gezerken, erkek arkadaşı Emir Kuytul başka bir araçla yarış yapmaya başladı. Bu sırada İsa Ataman, U dönüşünün yasak olduğu yerden kullandığı TIR’la dönüş yapmaya başlamıştı. Alparslan Bayandur’un aracı TIR’a çarpmamak için son anda ters şeride geçti. Kuytul’un kullandığı otomobil ise Gürbüz’ün bulunduğu taraftan TIR’ın arkasına çarptı. Genç kız 2.5 ay yoğun bakımda kaldı. Birçok kemiği kırıldı. Bir gözünü kaybetti. Kaza nedeniyle Türkiye’de kaldığı için yeşil kartı iptal edildi. TIR şoförü İsa Ataman hakkında 3 yıl, diğer iki şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yaren’in hayatını kim kararttı

İsa Ataman - Ergin Ataman

Haberin Devamı

SİNYAL BAŞKA YERDEN ÇIKTI

Tarsus 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İsa Ataman’ın HTS kayıtlarına göre olay saatinde olay yerine yaklaşık 10-15 dakikalık uzaklıktaki Barbaros Mahallesi’nden sinyal verdiği okundu. İsa Ataman “Sinyalimin neden orada çıktığını bilmiyorum” dedi. Tanık olarak dinlenen Gürbüz’ün teyzesi Meryem Yüksektepeli, İsa Ataman’ın oğluna bakarak “O gün hastanede yakınlarına ‘Kazayı ben yaptım’ diyen kişi buydu” diye konuştu. İsa Ataman’ın oğlu Ergin Ataman ise “Olay anında spor salonundaydım” dedi.

Mahkeme, Ergin Ataman’a ait telefon numarasının HTS kayıtlarının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Yaren’in hayatını kim kararttı

Yaren Gürbüz kazadan sonra 2.5 ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#HTS#Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık