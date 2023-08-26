Yaren’e kusur buldular... Nedeni: Arabada bulunmak

Haberin Devamı

Amerika’da yaşayan Yaren Gürbüz (25) 2021 yılı başında ailesini ziyaret etmek için memleketi Mersin’e geldi. Bu sırada pandemi patlak verdi ve uçaklar iptal oldu. Yaren yeniden Amerika’ya dönmek için gün sayarken, 12 Mart 2021 günü hayatı kökten değişti ve peri masalı bitti. O gün erkek arkadaşı Emir Kuytul’la birlikte dışarı çıkmışlardı. Emir Kuytul başka bir araçla yarışa tutuştu, bu sırada yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan bir TIR’a çarptı. Kazada yüzü parçalanan Yaren’in burnu dişleri ve çenesiyle birlikte kalçası, dizi, femur kemiği, sağ topuğu, kaburgası ve köprücük kemiği de kırıldı. Yaklaşık 2.5 ay yoğun bakımda tedavi gören Yaren, bir gözünü de kaybetti. Burun kemikleri paramparça olduğu için göğüs kafesinden alınan kemik burnuna konuldu. Kaza nedeniyle zorunlu olarak Türkiye’de kaldığı için Amerika’daki yeşil kartı iptal edildi.

Haberin Devamı

YÜZDE 85 MALULİYETİ VAR

Tedavisi ve ameliyatları devam eden ve artık çalışamayan Yaren, soruşturma sürerken avukatı aracılığıyla İstanbul 4’üncü Ticaret Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. Yüzde 85 maluliyet raporu bulunan Yaren, 3 araç sürücüsünden ve araçların sigorta şirketlerinden bakım ve tıbbi masrafları için 1 milyon TL maddi, 150 bin TL de manevi tazminat talebinde bulundu.

İTÜ Makine Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı kusur raporu mahkemeye ulaştı. Raporda TIR şoförü İsa Ataman, yasak yerden U dönüşü yaptığı için yüzde 50 oranında asli kusurlu, Emir Kuytul ile yarıştığı Alparslan Bayundur yüzde 25’şer oranında tali kusurlu bulundu. Raporda davacı Yaren Gürbüz ise yarış yapan araçta yolculuk yaparak kendi hayatını tehlikeye attığından, yüzde 20 oranında müterafik (birlikte) kusurlu olarak yer aldı.

Yaren Gürbüz’ün avukatı Mecit Kahraman, yüzde 20’lik kusur oranını kabul etmediklerini ve yeni bir heyetten rapor alınmasına karar verilmesini talep etti.

Haberin Devamı

RAPORA İSYAN ETTİ: HAYATIMI ÇALDILAR

- Yaren Gürbüz ise bilirkişi raporunu şöyle değerlendirdi: “Benim araçta bulunmam beni nasıl suçlu yapar? Son hızla giden araçtan atlasaydım, memnun mu olacaklardı. Olay günü hafızamda yok. Raporla, yarış yaptıkları bir kez daha netleşti. Hırsları nedeniyle yaptıkları yarış yüzünden benim hayatımı tehlikeye attılar. Hayatımı çaldılar. Benim tedavilerim, ameliyatlarım hâlâ devam ediyor. Çalışamıyorum. Onların hatası yüzünden tüm hayatım tedavi ve operasyonla geçiyor. Başka insanların hayatlarını tehlikeye atmamaları için ceza almaları ve tazminata mahkûm edilmeleri gerekiyor.”