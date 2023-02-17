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Yardım malzemelerini toplayıp satan şahsın ifadesi ortaya çıktı

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#Muğla#Menteşe#Deprem
Yardım malzemelerini toplayıp satan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 14:28

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, depremzede olduğunu söyleyerek aldığı yardım malzemelerini sattığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Kamalak'ın (55) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kamalak’ın ifadesinde, yardım malzemelerini Osmaniye ve Hatay'daki çocuklarını deprem bölgesinden Muğla'ya getirebilirim düşüncesiyle aldığını söyledi. Kamalak, "Savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine ise Kamalak, 'Torunlarım bulunuyor' diye cevap verdi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Hamdi Bey Polis Merkezi ekipleri, kendisini depremzede olarak tanıtan Ali Kamalak'ın gençlik merkezlerinde dağıtılan yiyecek, içecek, giyecek ve yakacakları alıp sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menteşe'de 1 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 atlet, 4 takım çocuk kıyafeti, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kadın botu, çeşitli kuru bakliyatlar, kağıt havlular, 1,5 litre zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yardım malzemelerini toplayıp satan şahsın ifadesi ortaya çıktı

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Ali Kamalak, savcılıktaki ifadesinde, 4 Şubat tarihinde deprem bölgesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittiğini anlatıp, "Burada boşanma aşamasında olduğum eşim ve çocuklarımın bir kısmı bulunuyordu. Diğer çocuklarım ise deprem bölgesi olan İskenderun ve Dörtyol'da yaşıyor. Ülkemizde meydana gelen büyük depreme yakalandım.

Yardım malzemelerini toplayıp satan şahsın ifadesi ortaya çıktı

"ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNEREK İSTİFLEDİM"

Yaklaşık 5 gün kadar orada kaldım. Daha sonrasında Muğla'ya döndüm. Şehirde gezindiğim sırada gençlik merkezinde bağış için gönüllüler tarafından toplanan eşyaların olduğu bir yardım standına rastladım. Çocuklarımı Muğla'ya getirebileceğimi düşünerek birtakım yardım malzemelerini aldım ve bunları arkadaşımın dükkanına istifledim.

Yardım malzemelerini toplayıp satan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Hiçbir şekilde eşyaları satışa çıkaracak biçimde yerleştirmedim. Eşyaları aldığımdan arkadaşımın haberi yok. İstiflediğim zaman gördü ve ne olduğunu sordu. Çocuklarımı deprem bölgesinden Muğla 'ya getirebilirim düşüncesiyle eşyaları aldım. İyi niyetimle bu davranışları gerçekleştirmiştim” dedi. Savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine Ali Kamalak, "En küçük çocuğum 12 yaşındadır. Ancak torunlarım bulunuyor" diye cevap verdi.

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Yardım malzemelerini toplayıp satan şahsın ifadesi ortaya çıktı

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#Muğla#Menteşe#Deprem

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