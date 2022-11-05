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Yaralı madenci hayata tutunamadı

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#Bartın#Amasra#Maden Kazası
Yaralı madenci hayata tutunamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

Amasra’daki maden ocağından yaralı olarak çıkarılarak İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan 30 yaşındaki Taner Şen hayatını kaybetti. Taner Şen’in ölümüyle Amasra maden faciasındaki ölü sayısı 42’ye yükselmiş oldu.

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Amasra’daki maden faciasından kurtulan işçiler Taner Şen, Ayhan Akgül, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş ilk tedavilerinin ardından ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Çam ve Sakura’dan önceki gün sevindirici haber geldi. İşçilerden İbrahim Çeliktaş taburcu oldu. Dün ise Taner Şen’in hayatını kaybettiği açıklandı. Taner Şen madenden kendisi gibi madenci olan dayısı Tayfun Şen tarafından çıkarılmıştı.

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Taner Şen’in vefatını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor.”

 

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#Bartın#Amasra#Maden Kazası

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