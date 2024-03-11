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İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

* 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey’in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya. Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst.

* Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika. Metrokent-Özgürlük Meydanı arasında 30 dakikada seyahat edebilecekler.

* Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz.

* İstanbul’u bırak, hadi kayağa git. İstanbul’u sel afeti almış götürüyor. Nerede? Anlayın işte. Kardeşlerim, her şeyiyle kendini buraya adayacak olan İstanbul’a kendini adamış olur.

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650 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

* Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki sarsıntı bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümünü sağlayarak inşallah şehrimizi depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz.

* Bakanlığının neredeyse yarısı afet bölgelerinde geçmiş Murat kardeşim Allah’ın izniyle bunu yapabilecek tecrübeye, vizyona ve iradeye sahiptir. Raylı sistem uzunluğunu 2029 yılına kadar 650 kilometrenin, 10 yıl sonra da 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız.

* İstanbul’un iki yakasına 2 büyük tünel yaparak ulaşımı rahatlatacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkaracağız.

BAĞCILAR’I DENİZE ULAŞTIRACAK

Bakırköy Sahili’ni Bağcılar Kirazlı’ya bağlayacak 8.4 kilometrelik metro hattı, Kirazlı İstasyonu’nda Kayaşehir metrosuna ve Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu’na, İncirli İstasyonu’nda Metrobüs Hattı ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonu’nda Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren Hattı’na, Bakırköy Sahil İstasyonu’nda ise İstanbul Deniz Otobüsü İskelesi’ne bağlantılı olacak. Kayaşehir’den yola çıkan yolcular, Kirazlı’da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy’e kadar tek trenle seyahat edebilecek. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon kişi yolculuk edecek.