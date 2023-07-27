Yapbozun son karesi! Gökbey’in ablası T-925

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T-925 Ağır Sınıf Genel Maksat Helikopteri IDEF’23’te vitrine çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ilk kez Türkiye’de sergilenen T-925 Genel Maksat Helikopteri’nin özeliklerini ve kokpitini, helikopterin pilot köşkünde Hürriyet’e anlattı: “Yelpazemizi tamamlıyor. Bu (T-925) yapbozun son karesi. Gökbey’in ablası. 20 kişi taşıyor, 10 ton ağırlığında. Arkasında rampası var. İçine cip alabiliyor. Anadolu uçak gemimize de inecek. Hem sivil helikopter olarak hem de askeri helikopter olarak kullanılabiliyor. Hasta da taşıyor, yolcu da asker de. Üzerine silah takarsanız da silahlı olabiliyor. Uçtuktan sonra helikopterin ismini Cumhurbaşkanı koyacak.

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Gökbey

BİR YIL SONRA UÇACAK

T-925 helikopterimiz ilk uçuşu bir yıl sonra yapacak, 2026’da envantere girecek. 12 kişi taşıyacak helikopterimiz var. Bir büyüğü de bu oluyor. T-129 Atak helikopterimizin yanı sıra Atak-2 helikopterimizi de yaptık. Atak, 5 tonluk bir helikopter ve içindeki patlayıcı 250 kilo. ATAK-2 ise,1.5 ton patlayıcı taşıyabiliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin biraz küçük, biraz büyük helikopter ihtiyacını gideriyoruz. Bu tür helikopterlerde Sikorsky en büyüğüdür. Airbus helikopter, Boeing helikopter, Leonardo var. Ayrıca Rusların ve Çinlilerin de helikopter şirketi var. Sonra da biz geliyoruz. T-925 Genel Maksat helikopterimizin ihracat engeli yok. İlk müşterisi Orman Genel Müdürlüğü ama hava, kara ve deniz kuvvetleri bunun taliplisi olacaklardır. Sikorsky aşağı yukarı 3 bin sattı, İnşallah biz de bine yakın satarız.”

MODERN KOKPİT

Çok modern bir kokpiti var. Diğer helikopterlerde bu kadar modern değiller. Türk şirketi yaptı. Uçma kalitesinde ekranları dokunmatik. Genç mühendislerimizin yeni tasarımı olan renklerimiz çok beğeniliyor. NATO ülkesi genelkurmay başkanları ve yabancı ülke komutanları da çok beğendi.

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