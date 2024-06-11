‘Yapay zekâ’lı kopyaya suçüstü

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Türkiye genelinde 8 Haziran’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Isparta’da M.E.E. isimli aday, sınav salonunda düzenek yardımı ile kopya çektiği sırada yakalandı. M.E.E. sınavda kopya çekmek için düğme kamera, ‘router’ adı verilen yönlendirici ve kulaklıktan oluşan bir düzenek kurdu. Sınav öncesi elektronik düzeneği ayakkabısının astarını yırtarak içine yerleştirdi. Sınav salonuna girişteki polis kontrolünü bu şekilde atlatmayı başaran M.E.E., içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdi.

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ARKADAŞI CHATGPT’YE BAKIP YANITLARI İLETTİ

Sınav başladıktan sonra M.E.E., düğme kamerayla sorunun fotoğrafını çekip ‘router’ aracılığıyla dışardaki arkadaşı A.B.’ye gönderdi. A.B. ise sorunun yanıtını ChatGPT’den alıp M.E.E.’nin kulaklığına iletti. Ancak M.E.E.’nin tavırlarından şüphelenen polis, adaya suçüstü yaptı.

KREDİ KARTI GÖRÜNÜMLÜ CEP TELEFONU, 3 KAMERA

M.E.E.’nin üzerinde ‘router’ denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş 3 kamera ve kulaklık ele geçirildi. M.E.E. ve arkadaşı A.B. gözaltına alındı. A.B. serbest bırakılırken, M.E.E. ‘Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanunu’na muhalefet’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHATGPT SORULARI ÇÖZECEKTİ

YÜKSEK teknolojinin milyonları ilgilendiren bir sınavda kopya için kullanılmasını değerlendiren Bilişim Uzmanı Osman Demircan şöyle konuştu: “ChatGPT, sadece yazılı soruları değil herhangi bir görüntüyü algılıyor ve bu bir soruysa o sorunun çözülmesi gibi işlemlerde kullanılabiliyor. Bu olayda sistemin sağlıklı olarak çalışması için teknolojik anlamda gerekli tüm düzenek kurulmuş. Kameradan alınan görüntü yönlendiriciyle yapay zekâya aktarılmış, sistemden gelen yanıtın da çocuğa sesli şekilde gönderilmesi zekice kurgulanmış. Aslında temel olarak bir bilgisayar üzerinden yapılabilecek işlemlerin üç temel cihazla yapılması sağlanmış.

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METAL DEDEKTÖR ŞART

Yapay zekâ sistemleri iyi niyetli kullanılacağı gibi kötü niyetli eylemlerde de kullanılabiliyor. İlerleyen yıllardaki sınavlarda bu ve benzeri kopya girişimlerinin önüne geçmek için ekstra tedbirler alınmalı. Girişlerde yapılan üst aramasında, havalimanlarında olduğu gibi metal dedektörü kullanılması ve adayların daha ayrıntılı şekilde aranması gelişen teknoljiyle artık önem kazandı. Eğer dedektör kullanılsaydı ayakkabısının içinde soktuğu yönlendirici ve üzerindeki düğme kameralar kolayca bulunabilirdi. Sınav merkezlerinin içerisinde alınan önlemlere ek olarak, dışarıda da tedirgin bir şekilde bilgisayar ile uğraşan ya da cep telefonu ile işlem yapmaya çalışan kişiler kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilmeli. Okul yakınlarına park etmiş ve içerisi görünmeyen otomobil ya da minibüsler genel olarak bu tarz teşebbüslerde yüksek kullanım potansiyellerine sahiptir, bunlara da dikkat edilmeli.”