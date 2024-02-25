Yapay zekâlı fitness eğitmeni

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15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri, yapay zekâ ile çalışan bir fitness eğitmeni uygulaması geliştirdi. Uygulama, kamera aracılığıyla spor yapan kişiyi izliyor ve uygun pozisyonu alıp almadığını denetliyor. Şu an için sadece ‘squad’ yani çömelip kalkma hareketini analiz edebilen uygulama, diğer pozisyonları ve duruş şeklini denetleyecek şekilde öğrenciler tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Uygulama ile spor yapan kişinin bir uzmana ihtiyacı kalmadan yapay zekâ yardımıyla yanlışını görebilmesi ve kendini geliştirmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların spor yaparken doğru formu almaları ile sakatlanmaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

DOĞRU HAREKET KOMUTU VERİYOR

Öğrencilerin uygulamayı geçtiğimiz eylül ayında geliştirmeye başladığını söyleyen okulun Teknoloji Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, şöyle konuştu: “Yapay zekâyı ‘squat’ özelinde eğiten öğrencilerimiz, uygulamanın web ara yüzünde çalışmasını sağladı. Kamera aracılığıyla kullanıcıya yaptığı harekete göre ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ şeklinde bir komut veriliyor ve kişinin hareketi doğru yapması için yönlendirmeler yapılıyor. Uygulamayı ilerleyen süreçte kullanıcıya daha detaylı öneriler verecek şekilde geliştiriyoruz. Planladığımız diğer eklemeleri yaptıktan sonra uygulamayı herkesin kullanımına açmak istiyoruz.”

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Emre Yalçın - Muhammet Ali Şen - Mahmut Sami Başarıcı

TEKNOFEST’TE YARIŞACAK

Uygulamayı geliştiren öğrenciler Muhammet Ali Şen ile Emre Yalçın, şunları söyledi: “Diğer uygulama geliştiriciler, fitness hareketleri doğrultusunda insan vücudunda 32 nokta belirlemişler. Biz de aynı sistemi kullandık. Uygulama, kamera ile bu 32 noktayı belirliyor ve yönlendirmeyi belirlenen pozisyonun açısını hesaplayarak yapıyor. Ayrıca uygulama kamera aracılığıyla kullanıcıyı gördüğü için hareketi yanlış yaptığında onu, ‘biraz daha eğilmelisin ya da biraz geri gitmelisin’ şeklinde uyarıyor. Bu projeyle TEKNOFEST’e de başvurduk.”