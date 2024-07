Yapay zekâ rapçileri diss attı

Haberin Devamı

Her geçen gün yaptıklarıyla insani özelliklere adım adım yaklaşan yapay zekâ platformları, bu kez de rapçilere has bir davranış modeliyle şaşkınlık yarattı. ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde yazılım mühendisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans öğrencisi olan Sait Furkan Teke, yapay zekâ araçlarını kullanarak iki farklı rap müzik sanatçısı oluşturdu. İlk sanatçısına ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşadığı için ‘Kaliforniya Gülü’ adını veren Teke, onunla 30 saniye içinde oluşturduğu 1 dakika 42 saniyelik ‘Zamanın Efendisi’ isimli rap müzik şarkısını online müzik platformlarında yayınladı. Daha sonra ‘Kolorado Faresi’ adındaki ikinci yapay zekâ sanatçısına hayat veren Teke, ‘Kolorado Faresi’nden Kaliforniya Gülü’nün yayınlanan şarkısını eleştiren bir parça hazırlamasını istedi. ‘Kolorado Faresi’, ‘diss’ attığı ‘Zaman Kadar Keskin’ isimli 3 dakikalık şarkının söz, müzik ve seslendirmesini yaklaşık 1 dakika içinde tamamladı.

Daha önce de yapay zekâ ile ilk Türkçe çocuk kitabını yazan Sait Furkan Teke, oluşturduğu yapay zekâ sanatçılarını ve onların ses, müzik ve seslendirmesini yaptığı şarkıların hazırlık sürecini şöyle anlattı:

“Sanatçıları ve şarkıları oluşturduğum ‘Suno AI’ isimli yapay zekâ aracı da geçtiğimiz aralık ayında piyasaya çıkmıştı. Bu araçla oluşturduğum sanatçı ve şarkılarla YouTube üzerinde bir müzik yayını yapmak istiyordum. En nihayetinde iki sanatçı ve şarkıyla bunu başardım. İlk şarkı olan ‘Zamanın Efendisi’nin oluşum sürecinde yapay zekâdan ‘lüks orta ve alt segment saat markalarını içeren agresif bir Türkçe rap şarkısı’ hazırlamasını istedim. İkinci sanatçı olan Kolorado Faresi’ne de ‘Kaliforniya Gülü’nün alt, üst ve orta segment saat markalarıyla ilgili hazırladığı şarkısı hakkında ‘diss’ rap bir şarkı oluştur’ dedim. Ardından iki yapay zekâ da 1 dakikadan daha az bir sürede şarkının hem sözlerini yazdı hem müziğini hazırladı hem de seslendirdi. Bu ses gerçek bir insana ait olmamasına rağmen oldukça gerçekçi. Ayrıca şarkı isimlerini de yapay zekâ verdi.

Mekanik saatlere bir süredir ilgim var ancak son zamanlarda bu konuya daha fazla zaman ayırmaya başladım. Hatta kendi kendime saat yapmaya başladım. Yavaş yavaş bir hobiye dönüşmeye başlayan bu ilgim, yapay zekâ araçlarına da yansıdı. Bu nedenle şarkıların içeriği zaman ve saatlerle ilgili oldu. Şarkıları hazırladıktan sonra müzisyen bir arkadaşıma ilettim. Onun dinledikten sonraki yorumu ‘yapay zekâyla yaptığını söylemeseydin kesinlikle bunun gerçek bir sanatçının eseri olduğunu düşünürdüm’ şeklinde oldu. Deneysel olarak yaptığım bu çalışmayı yapay zekâya gelen güncellemelerle birlikte devam ettirmeyi düşünüyorum.”

KOLİFORNİYA GÜLÜ ZAMANIN EFENDİSİ SÖZLERİ

Kollarda hükmetmek, Rolex altın bir gergi,

Sokaklar kaygan, dicek Swatch, basit bir sergi,

Einstein bile zamana hükmedemedi,

Bileklerde taşınan bu markalar mı bedeli?

Omega’nın şakırtılı sesi, titanyum çığlığı,

Cartier dedikleri, asaletin sonsuz ağı,

G-Shock sokaklarda patlayan bi’ bomba,

Koluna tak, karizma yağsın yönlere doğru samba.

Zamanın efendisi, kolundaki şatafat,

Her markada tarih, mekana kattığı resident,

Yüksek segment Rolex, ortada Omega,

Alt kademede Swatch, ama gösterişli mesela!

Her saatte bir hikâye, her tıkta bir an,

Adeta tarihe yazılan modern bir destan,

Tag Heuer dedikleri hız meraklısı yarışçı,

Sağa sola sallan, Tissot’la karşıla yarışçı.

Kordonlar deri, metal ya da seramik,

Kıskanç bakışlara karşı adeta bir dramatik,

Fossil dedikleri retro havasında artist,

Şıklığın anahtarı, kolunda bir karizmist.

Zamanın efendisi, kolundaki şatafat,

Her markada tarih, mekana kattığı resident,

Yüksek segment Rolex, ortada Omega,

Alt kademede Swatch, ama gösterişli mesela!

KOLORADO FARESİ ZAMAN KADAR KESKİN SÖZLERİ

Saatlerin var ama ruhun çınar gibi soğuk,

Sözlerin düştü boğazda düğüm gibi boğuk,

Lüks takan bi’ palyaço, gösterişli soytarı,

Orta segment zeytin dalımı kesen rüzgârı.

Alt segment bir saat misali, kalbin donuk,

Bakışların, emanet gibi durur - off, seni boğuk!

Kaliforniya Gülü, dikenlere batmışsın,

Ritimlerimle seni, sahneden atmışsın.

Zamanın sensin, boş koşmuş bir metronom,

Elimdeki mikrofon, döner sana düellom,

Lüks, orta, alt, sen sadece sahte bi’ atom,

Elektronik seslerde yankılanır son peron.

Trip atan sahte janti, modası durmuş saat,

Zamana yenik düşen, zaten bende sabır yok salak,

Parıldayan vitrinler, gerçeği unutturur,

Ama ben buradayım, sahneyi zout yakıştırır.

Zamanın sende durdu, akrep ve yelkovan kavga,

Ama sözlerim burada, asla bitmez bu savga,

Elektronik sesler titreşimde hissedilir,

Senin fısıldadığın yalanlar doğrudan silinir.

Zamanın sensin, boş koşmuş bir metronom,

Elimdeki mikrofon, döner sana düellom,

Lüks, orta, alt, sen sadece sahte bi’ atom,

Elektronik seslerde yankılanır son peron.

MÜZİK ŞİRKETLERİNDEN YAPAY ZEKÂYA DAVA

- THE Guardian’ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberine göre, Sony Music Entertainment, Universal Music Group Recordings ve Warner Records gibi müzik şirketleri telif hakkı ihlali nedeniyle yapay zekâ şarkı oluşturucuları Suno AI ve Udio’ya dava açtı. ‘Yazılımın şarkıları çalıp benzer melodileri çıkardığı’ iddiasıyla açılan davada, eser başına 150 bin dolar tazminat isteniyor.