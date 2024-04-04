Yapay zekâ kanseri tanıyacak

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Lösemili Hastalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Altuntaş şunları söyledi: “Yapay zekâ, hematolojik kanserlerin teşhisi, tedavi planlaması ve hastaların izlenmesinde önemli bir rol oynamaya başladı. Bu teknoloji, tamamen hastalığa özgü olarak kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri ve erken teşhis imkânları sunarak kanser tedavisinde önemli gelişmelere yol açacak. Örneğin yapay zekâ destekli görüntülemelerde kanser teşhisinin yüzde 20’lik bir artışla yapılabildiği çok önemli bilimsel dergilerde yayımlandı. Yapay zekânın görüntülemelerde radyoloji hekimine önemli bir yardımcı olarak işlev gördüğü ve iş yükünü yarıya azalttığı bildirilse de raporlamaların tamamen yapay zekâya bırakılması güvenilir değil. Erken teşhisin yanı sıra kişiselleştirilmiş tedavilerin geliştirilmesini, uygun moleküler belirteçlerin keşfedilmesini sağlayacak. Kanserle savaşta geleceğe ışık tutan hücresel ve gen tedavileri, yapay zeka ile destekli sistemlerle kanserin tedavi edilmesinde anahtar rol oynayacak.”

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ÜÇTE BİR ORANINDA ÖNLENEBİLİR

- Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanseri önleme ve tedaviye ilişkin şunları söyledi: İnsanoğlunun kanserle mücadelesi yüzyıllardır devam ediyor. İlkin ‘tedavi edilemez’ olarak tanımlanan kanserin yıllar içinde yaşanan bilimsel gelişmeler sonucu tedavi edilebilir ve hatta önlenebilir bir hastalık olarak kabul görmesi insanlık adına sevindirici bir gelişme. Son yıllarda kansere yönelik çok etkin sonuçlar veren ilaçların keşfiyle kanser artık kronik bir hastalığa evriliyor. O nedenle genetik testler de çok önemli. Kanser gelişimini önlemek için sigara ve alkol kullanmamak, kiloyu kontrol altına almak, düzenli spor yapmak, aşırı güneş ışığından sakınmak, stresi iyi yönetmek, meyve ve sebze ağırlıklı doğal beslenmek gerekiyor. Bu şekilde kanser üçte bir oranında azaltılabilir.”