‘Yapay zekâ’ beyaz önlük giymeye hazırlanıyor

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Uzmanlar yapay zekânın 10 yıl içinde sağlık personelinin, hatta özellikle bazı uzmanlık dallarında doktorların yerini alabileceğini, ilerleyen dönemde bunun sağlık alanında ciddi istihdam problemi yaratacağını belirtiyor. Konu hakkında Hürriyet’e konuşan Sosyal Medya Pazarlama Stratejisti Furkan Talay şunları söyledi:

TEŞHİSİ YAPAY ZEKÂ KOYDU

“Geçen günlerde ABD’de üç yıl boyunca tam 17 doktora görünen yedi yaşındaki Alex’in sağlık sorununu ChatGPT çözdü. Daha 4 yaşındayken kronik ağrıları ortaya çıkan çocuk, her gün ağrı kesici ilaç kullanmak zorunda kalmış. Ağrısının başlamasından kısa bir süre sonra Alex’in kişiliği de değişmeye başlamış. Çocuktaki belirtileri ChatGPT’ye giren ailesi, ‘gergin omurilik sendromu’ olabileceğini öğrenmiş. Doktorlarla görüştükten sonra bu teşhisin doğru olduğu anlaşılmış.

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AVANTAJI DA VAR RİSKLERİ DE

Araştırmalar, sağlık hizmeti sunumu, koruyucu sağlık hizmeti, tedavi edici sağlık hizmeti, sağlık geliştirilmesi hizmetleri, salgın hastalıklar konusunda yapay zekânın olumlu etkiler sunacağını, tıbbi hatalar ve doktor mesuliyeti gibi durumlarda muhatap bulunamaması bakımından dezavantajları olduğunu gösteriyor. Sağlık hizmetleri yönetimi, idari hizmetler ve sağlık ekonomisine ne kadar faydası olacaksa, olası risklerde yapay zekânın hata yapma olasılığının nasıl telafi edileceği konusunda ise kafalar karışık. Yani hem avantajları olacak hem de riskleri.

İŞSİZLİĞİ ARTIRACAK

Ancak en büyük etkisi, sağlık alanında insan istihdamını ciddi anlamda azaltacak olması. İdari personel sayısında özellikle önümüzdeki 10 yıl çok ciddi azalma bekleniyor. Çünkü 3 personelin yapacağı işi, yapay zekâ tek tıkla çözebilecek. 10 yılda sağlık alanında çalışan personel sayısı neredeyse yüzde 90 düzeyinde azalabilir.”