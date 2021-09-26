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‘Yapamazsın’ diyene kulak asmayın

#TEKNOFEST#Recep Tayyip Erdoğan#Teknoloji
‘Yapamazsın’ diyene kulak asmayın
Aziz Özen

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelenekselleşerek bir bilim şenliğine dönüşen TEKNOFEST’te gençlere seslendi: “Size yapamazsınız, başaramazsınız diye ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere asla prim vermeyin.”

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Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST’e helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genç mucitlerle yakından ilgilendi ve tribünden öğrencilerle Milli Kanatlar isimli gösteriyi izledi.

AZİZ SANCAR’LA SAHNEDE

Erdoğan daha sonra ana sahneye geldi. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

GURUR TABLOSU

Erdoğan, ana sahnede yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı teknoloji ile tanıştırmıyor onlara aynı zamanda birlikte iş yapmayı takım ruhunu da aşılıyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmalarıdır. Burada sergilenen her proje okulu, öğretmeni, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye’nin birikimi, zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye’nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST’in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2071 Türkiye’sinin mimarları olacaktır.

GENÇLERİMİZE İNANIYORUZ

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Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın birileri ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri gençleri ayrım yapmadan kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde karaktere, ufka sahip olduğunu biliyoruz. Akıncı bu sene gökyüzü şöleninin yeni bir üyesi olarak boy gösterdi. Artık zaman yakın, TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak. ATAK helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses içimizi ısıtıyor, göğsümüzü kabartıyor. İnsanlı ve insansız hava araçlarımız Türkiye’nin gücünü göstermek için çıkıyor. Bazıları bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla hatırlıyor olabilir. Bizim gençlerimiz bu sesleri coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaktır.

CEVABI TEKNOFEST’TE

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Eskiden okulda öğrenilen matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi derslere gerçek hayatta ‘Ne işimize yarayacak’ denilirdi. Gençler bu soruların cevabını TEKNOFEST’te bulabiliyor. Gençler okulda öğrendikleriyle roket tasarlayıp, İHA’ları uçuruyorlar. Ülkemizde siyaseti, ekonomiyi, diplomasiyi başkasının gözünden gören ve okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ne ülkeye ne millete hizmet ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi çok kaliteli, bizde ise her şeyi çok kötü çok pespaye görürler. Bunlar Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan lümpen kifayetsiz grubu bizler gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Size yapamazsınız, başaramazsınız diye ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere asla prim vermeyin. Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigiller’in mirasçılarısınız. Kader gayrete aşıktır. Bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz.”

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DÜNYAYA AÇILIYOR

TEKNOFEST’in dünya medyasının gündeminde bir numara olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,“İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST’i uluslararası hale getireceğiz. Azerbaycan’dan başlamak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz” dedi.

‘Yapamazsın’ diyene kulak asmayın

‘GELECEĞİMİZİN MİMARLARI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST’in gözleri ışıl ışıl ve enerji dolu genç mucitleriyle bir araya geldiğini belirtti. Mesajında, “Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, festivalde gençlerle çekilen fotoğrafını da tweet’inde yayımladı. (AA)

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‘Yapamazsın’ diyene kulak asmayın

Erdoğan ile eşi Emine Hanım’a TEKNOFEST alanında damatları Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.

TEKNOFEST DURUŞU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 27 ilde kurulan “DENEYAP” atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. Erdoğan ve beraberindekiler program sonunda kollarını bağlayarak TEKNOFEST duruşu yaptı ve fotoğraf çektirdi.

‘Yapamazsın’ diyene kulak asmayın

MİLLİ KANATLAR ŞOV YAPTI

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TEKNOFEST’in 5’inci gününde yerli ve milli geliştirilen hava araçları gösteri yaptı. ‘Milli Kanatlar’ adlı gösteride Hürkuş helikopterleri, Aksungur İHA, Akıncı TİHA’nın şovları nefes kesti. Akıncı, F-16’yla yan yana uçtu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte gösteriyi ilgiyle izledi.

‘Yapamazsın’ diyene kulak asmayın

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#TEKNOFEST#Recep Tayyip Erdoğan#Teknoloji