YanlÄ±ÅŸ parkla trafiÄŸi kilitledi: Otomobilim kÃ¼Ã§Ã¼k dedi

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Merkez ile DenizkÃ¶ÅŸkler Mahallesi'ni ayÄ±ran Fatih Sokak'Ä±n hemen baÅŸÄ±nda park eden bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼, yakÄ±ndaki bir iÅŸ yerine gitti. Otomobiller bu yola dÃ¶nÃ¼p geÃ§ebilirken, Cihangir Mahallesi'nden hareket ederek BaÅŸakÅŸehir'deki Åžahintepe Mahallesi'ne kadar giden Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ yeterli alan olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼zergahÄ± Ã¼zerindeki bu sokaÄŸa giremedi. Bir sÃ¼re korna Ã§alan otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ aracÄ±n iÃ§inde kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce dÃ¶ndÃ¼. Arkada kÄ±sa sÃ¼rede uzun araÃ§ konvoyu oluÅŸurken, Ã§alÄ±nan kornalar da otomobil sahibinin bulunmasÄ±nÄ± saÄŸlayamadÄ±.

Ã‡evredekilerden biri otomobilin Ã¶n camÄ±nda bir telefon numarasÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ne haber verdi. Aranan numaraya yanÄ±t veren sÃ¼rÃ¼cÃ¼; otomobilinin kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunu, araÃ§larÄ±n geÃ§ebileceÄŸini iddia ederken, otobÃ¼sÃ¼n dÃ¶nemediÄŸi belirtilince geleceÄŸini sÃ¶yledi. KÄ±sa sÃ¼re sonra gelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, otomobiline binerek uzaklaÅŸÄ±rken, otobÃ¼s ve diÄŸer araÃ§lar yollarÄ±na devam edebildi. Bu noktada sÄ±k sÄ±k benzer biÃ§imde otobÃ¼slerin dÃ¶nÃ¼ÅŸte zorlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.