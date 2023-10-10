Yanlış meme ameliyatı hayatını kararttı

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ALMANYA’da yaşayan Tülay Ö. (45) meme dikleştirme ve karın bölgesi ameliyatı (abdominoplasti) yaptırmak için Türkiye’ye geldi. İddiaya göre, İstanbul Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanede gerçekleşen estetik operasyonda Tülay Ö.’ye meme dikleştirme yerine meme küçültme ameliyatı yapıldı. Tülay Ö.’nün operasyon öncesinde D beden olan memesi, A beden oldu. Karın bölgesi ameliyatında ise yapılan dikiş eğri olduğundan Tülay Ö.’nün karnı düz olmadı ve göz ile görülebilir bir uygulama hatası meydana geldi.

İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne dava açan Tülay Ö.’nün avukatı, dilekçesinde, “Müvekkil ile anestezi uzmanının görüşmesi sağlanamamıştır. Müvekkil, yanlış anestezi sebebiyle iki gün uyanamamış, memesine yapılan operasyon sonrasında memesinde küçülme meydana gelmiştir. Müvekkilin sağ meme ucu, hatalı operasyon sonucu çürüyerek düşmüştür. Ameliyatın ardından oluşan enfeksiyon sonucu müvekkil memesini kaybetmiştir. Operasyon öncesi ve sonrasında gerekli tedaviler yapılmadığı için 2 yıl boyunca antibiyotik tedavisi görmüştür. Müvekkilin halen tedavileri devam etmektedir” denildi.

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‘AYNAYA BAKAMAZ HALE GELDİ’

Yanlış tedavi nedeniyle müvekkilinin psikolojik olarak yıprandığını dilekçesinde belirten Tülay Ö.’nün avukatı, “Müvekkil, aynaya bakamaz hale gelmiştir. Bekar ve çocuğu olmayan müvekkilin yanlış işlem nedeniyle özgüveni yıkıma uğramış, uzun süreli tedavi ve destek sonrasında yeniyeni kendine gelmeye başlamaktadır. Halen tedavisi devam eden müvekkil, maddi olarak ciddi tedavi giderleri ödemek zorunda kalmış, yapılması gereken operasyon ve tedaviler için halen yeni ödemeler yapmak zorunda kalacaktır. Hastane yönetimi ve ameliyatı yapan doktorun haksız ve hukuka aykırı eylemi nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan müvekkilin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. 3 milyon lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalı hastane yönetimi ile doktordan tahsilini istiyoruz” dedi.