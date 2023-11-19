Yanlış avcılık balığı bitirdi

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1 Eylül itibarıyla kalkan av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, mavi sularda umduğunu bulamadı. Hamsi, mezgit, istavrit gibi diğer balık çeşitleri de tezgâhları şenlendiremeyince balık fiyatları tavan yaptı. Artan fiyatlar karşısında vatandaşlar da balığa hasret kaldı. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, Karadeniz’de yanlış avlanma, iklim değişikliğine bağlı deniz suyundaki ısınma ve kirlilik nedeni ile balık stoklarında çöküş yaşandığını söyledi.

ÜREME ŞANSI VERMİYORUZ

Bakanlık tarafından av süresinin kısaltılması ya da balık avcılığında kota uygulaması gibi tedbirlerin alınarak, popülasyonun tekrar canlandırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Karadeniz’de ana nedeni yanlış avlanmadan kaynaklı stoklarımızda bir çöküş var. Yıllardan beri çok ciddi miktarda stoklarımızın üzerinde av baskısı var. Özellikle bir popülasyonun düzgün yönetilebilmesi için küçük bireylerin avlanmaması gerekmektedir. Ama biz daha küçük bireyleri de avlamaktayız. Dolayısı ile ürüme yetisine sahip olmayan bu küçük bireyleri avlamamız, yani yumurtlama şansı vermiyoruz. Gelecek nesillere yumurta ya da yavru bırakmadıklarından dolayı her geçen gün stoklarımız daha azalmakta. Bu avcılığın üzerine bir de iklim değişikliği kaynaklı deniz suyundaki sıcaklık, çevresel kirlilikler, denizlerimizi güzel kullanmamamız eklendiğinde durum daha kötü bir hal almaya gitmekte. Bu balık stoklarımızın iyileşebilmesi için üzerindeki av baskısının azaltılması gerekmektedir. Bunun da artık bakanlık yetkilileri tarafından gündeme alınıp, zaman içerisinde belirli av süresinin azaltılması veya bazı türlerde kota uygulaması gibi bazı düzenlemelerin artık mutlak suretle yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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YILLIK TÜKETİM 5 KG’YE DÜŞTÜ

Türkiye’deki kişi başına tüketilen balık miktarında da düşüş görüldüğünü ifade eden Aydın, şöyle konuştu: “Biz halk olarak nerede ise balık yiyemiyoruz. Avcılık bu şekilde devam ettiği müddetçe Türk halkı her geçen gün daha az balık ve daha pahalı tüketmeye başlayacak. Önceden Türkiye’de yıllık ortalama 7 kilogram civarında tüketimimiz vardı. Şimdilerde bu oran 5 kilogramlara kadar düştü.”

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KARADENİZ ÇÖKTÜ ÇÖKÜYOR

Bu sene sadece hamsi değil, istavrit, palamut, lüfer de az. Uzmanlara göre, bugünden önlemler alınmazsa balık yok olacak ve en büyük zararı da balıkçılar görecek.