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‘Yanlış anlaşıldık’

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#Tarsus#Tarım Ve Orman Müdürlüğü#Hayvan
‘Yanlış anlaşıldık’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çiftlik çalışanı, Kurban Bayramı öncesi ineğe içki şişesi içerisinde sıvı verip, görüntüleri ‘İçerim kime ne, sarhoşum sana ne’ sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaşınca tepki çekti.

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Tepkiler sonrası, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler çiftlikte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı saptandı. Hazırlanan ilaçların yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Bu tespitler üzerine cezai işlem uygulanmadı.

Çiftlik çalışanı, yanlış anlaşıldığını anlatan yeni bir video yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini söyledi.

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#Tarsus#Tarım Ve Orman Müdürlüğü#Hayvan

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