Yangından uyuşturucu serası çıktı

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Yapılan aramada, saksılar içindeki 15 kök hintkeneviri ve 21 şişe içinde bulunan hintkeneviri yetiştirmekte kullanılan kimyasal madde bulundu. Evin sahibi B.M.Y. (35) yakalanarak gözaltına alındı. İtfaiye de yaptığı incelemede, yangının uyuşturucu yetiştirmek için kurulan düzenekteki elektrik sisteminden kaynaklandığını belirledi.

‘SATICI DEĞİL İÇİCİYİM’

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.M.Y’nin ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki ifadesinde, uyuşturucuları içmek için yetiştirdiğini ve satıcılık yapmadığını öne sürdü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan B.M.Y., adli kontrolle serbest kaldı.