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Yangından uyuşturucu serası çıktı

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#Bağcılar#Yangın#Uyuşturucu
Yangından uyuşturucu serası çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

İstanbul Bağcılar’da 6 Kasım 2023 günü saat 15.00 sıralarında bir evde yangın çıktığı ihbarının ardından itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yangın fazla büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü. Yangını söndüren itfaiye ekipleri evde özel düzeneklerle kurulan sera içinde bitki yetiştirildiğini polise söyledi. Eve giren polis ekipleri yetiştirilen bitkilerin hintkeneviri olduğunu tespit etti.

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Yapılan aramada, saksılar içindeki 15 kök hintkeneviri ve 21 şişe içinde bulunan hintkeneviri yetiştirmekte kullanılan kimyasal madde bulundu. Evin sahibi B.M.Y. (35) yakalanarak gözaltına alındı. İtfaiye de yaptığı incelemede, yangının uyuşturucu yetiştirmek için kurulan düzenekteki elektrik sisteminden kaynaklandığını belirledi.

‘SATICI DEĞİL İÇİCİYİM’

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.M.Y’nin ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki ifadesinde, uyuşturucuları içmek için yetiştirdiğini ve satıcılık yapmadığını öne sürdü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan B.M.Y., adli kontrolle serbest kaldı.

 

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#Bağcılar#Yangın#Uyuşturucu

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