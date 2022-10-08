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Yangında öldüğü düşünülmüştü... Liseli Büşra cinayete kurban gitmiş!

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#Kocaeli#Gebze#Cinayet
Yangında öldüğü düşünülmüştü... Liseli Büşra cinayete kurban gitmiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 22:38

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Büşra Kabataş (17), 2'nci kattaki evde yalnız olduğu sırada yangın çıkmıştı. Çıkan yangına müdahale eden ekipler eve girdiğinde 17 yaşındaki liseli Büşra'nın cansız bedeni ile karşılaştılar. Genç kızın ilk önce dumandan etkilenip öldüğü düşünülse de cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Büşra Kabataş'ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Polis, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski arkadaşı Taner Y. olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığında olan Taner Y.’nin, olaydan 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Genç kızı bıçaklayıp, boğarak öldüren Taner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Taner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Kocaeli#Gebze#Cinayet

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