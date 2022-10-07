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Gebze'de kahreden olay! 17 yaşındaki Büşra, yangında hayatını kaybetti

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#Kocaeli #Gebze#Yangın
Gebzede kahreden olay 17 yaşındaki Büşra, yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 16:52

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Büşra Kabataş (17), 2'nci kattaki evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenip yaşamını yitirdi.

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Gebze'ye bağlı Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında, Kabataş ailesinin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Gebzede kahreden olay 17 yaşındaki Büşra, yangında hayatını kaybetti

Eve giren ekipler, odada dumandan etkilenen Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Dedesine ait evde annesi ve kardeşiyle kaldığı öğrenilen ve yangın sırasında tek başına olan Büşra'nın cansız bedeni, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebzede kahreden olay 17 yaşındaki Büşra, yangında hayatını kaybetti

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#Kocaeli #Gebze#Yangın

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