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Evdeki yangında ölen liseli Büşra, son yolculuğa uğurlandı

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#Büşra Kabataş#Kocaeli#Yangın
Evdeki yangında ölen liseli Büşra, son yolculuğa uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 15:17

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evde tek başınayken odasında çıkan yangında hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Kabataş (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Gebze Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, dün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Annesi ve ablasıyla yaşayan, Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın odasında, evde yalnız olduğu sırada yangın başladı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye erleri, Büşra'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Büşra'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Evdeki yangında ölen liseli Büşra, son yolculuğa uğurlandı

Büşra Kabataş için bugün Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki Hatipdüzü Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Büşra'nın annesi Aylin Çetin, babası Beytullah Kabataş, ablası Şeyma Kabataş, ailesi, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Cenazede ayakta durmakta zorlanan Şeyma Kabataş'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Büşra Kabataş, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Öte yandan Büşra'nın ölümüne neden olan yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Polis, soruşturma kapsamında, aile üyelerinin ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ölümün cinayet mi yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği, çok yönlü olarak inceleniyor.

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#Büşra Kabataş#Kocaeli#Yangın

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